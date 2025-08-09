AKTUELNO

Ostali sportovi

Uznemirujući snimak! BOKSER UMRO POSLE TEŠKE POVREDE GLAVE: Protivnik mu je zadao nekoliko smrtonosnih udaraca

Izvor: Beta, Foto: Pixabay.com ||

Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), 28-godišnji bokser umro je u petak od povreda koje je zadobio u borbi održanoj 2. avgusta u Tokiju, za titulu u superpero kategoriji Orijentalne i Pacifičke bokserske federacije (OPBF). Borba je završena nerešeno.

On je posle borbe odveden u bolnicu u Tokiju, gde je obavljena hitna operacija mozga zbog subduralnog hematoma, stanja u kome se krv nakuplja između lobanje i mozga.

Japanska bokserska komisija saopštila je da je Kotari jedan od dvojice boraca koji su posle svojih borbi morali na operaciju mozga, pošto je Hiromasa Urakava podvrgnut kraniotomiji posle duela sa Jodžijem Sajtom, koji ga je nokautirao u meču za titulu u pero kategoriji.

Japanska bokserska komisija objavila je da će se sve borbe za titulu Orijentalne i Pacifičke bokserske federacije održati u 10 umesto u 12 rundi.

Svetska bokserska organizacija (WBO) i Svetski savez boksa (WBC) odali su počast bokseru, koji je imao osam pobeda, dva remija i dva poraza.

Autor: S.M.

#Meč

#Smrt

#boks

#borba

#povreda

POVEZANE VESTI

Svet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Dečak izbodne na pijaci, UMRO posle velike borbe - Kamere zabeležile BRUTALAN napad (VIDEO)

Fudbal

TOTENHEM IMA NOVO POJAČANJE: Morgan Gibs-Vajt stiže u London za ogroman novac

Ostali sportovi

(UZNEMIRUJUĆI SNIMAK) Bokser PREMINUO NAKON MEČA, iza njega ostala jednogodišnja ćerka

Fudbal

FUDBALSKI SVET ZAVIJEN U CRNO! Preminuo čuveni fudbaler koji je sa Liverpulom osvojio apsolutno sve, a ostavio je veliki trag i u Čelsiju!

Fudbal

UEFA odložila odluku o učešću fudbalera Kristal Palasa u Ligi Evrope

Ostali sportovi

Hamilton: U F1 nema 'transparentnosti i odgovornosti', ponosan sam na Suzi Volf