Dušan Lajović prošao u finale turnira u Pordenonsu

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale čelendž turnira u italijanskom Pordenonseu, pobedom nad Sedrikom-Marselom Štebeom sa 2:0 (6:2, 6:2). Srbin je rutinski savladao Nemca, ne prepustivši mu nijedan brejk, uz četiri oduzeta servisa.

Prethodno je bez većih problema Lajović redom eliminisao Murkela Delijena, Karla Alberta Kanijata i petog nosioca Santijaga Rodrigesa Tavernu.



U borbi za titulu, srski teniser čeka pobednika meča Karlos Taberner - Lukas Nojmajer. Podsetimo, Španac mu je već bio koban ove godine u finalu čelendžera u Sasuolu.

Dušan Lajović je obezbedio skok sa 146. na 138. mesto ATP liste, a trijumf u nedelju doneo bi mu plasman na 128. poziciju. Ovo mu je prilika da osvoji prvi trofej još od Banjaluke 2023. godine.

Srpski teniser ove sezone ima samo četiri pobede i čak 13 poraza.

