AKTUELNO

Ostali sportovi

Dušan Lajović prošao u finale turnira u Pordenonsu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Steve Christo ||

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u finale čelendž turnira u italijanskom Pordenonseu, pobedom nad Sedrikom-Marselom Štebeom sa 2:0 (6:2, 6:2). Srbin je rutinski savladao Nemca, ne prepustivši mu nijedan brejk, uz četiri oduzeta servisa.

Prethodno je bez većih problema Lajović redom eliminisao Murkela Delijena, Karla Alberta Kanijata i petog nosioca Santijaga Rodrigesa Tavernu.


U borbi za titulu, srski teniser čeka pobednika meča Karlos Taberner - Lukas Nojmajer. Podsetimo, Španac mu je već bio koban ove godine u finalu čelendžera u Sasuolu.

Dušan Lajović je obezbedio skok sa 146. na 138. mesto ATP liste, a trijumf u nedelju doneo bi mu plasman na 128. poziciju. Ovo mu je prilika da osvoji prvi trofej još od Banjaluke 2023. godine.

Srpski teniser ove sezone ima samo četiri pobede i čak 13 poraza.

Autor: S.M.

#Dušan Lajović

#Finale

#Italija

#Tenis

#Turnir

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

BIO NAJBOLJI KAD JE TREBALO: Dušan Lajović se posle preokreta plasirao u četvrtfinale turnira u Buenos Airesu

Ostali sportovi

DUŠAN LAJOVIĆ U OSMINI FINALA AKAPULKA: Dobio anonimnog Meksikanca za sat vremena

Ostali sportovi

SRPSKI OBRAČUN U MONTE KARLU: Lajović protiv Đerea u finalu kvalifikacija Mastersa

Ostali sportovi

Bravo, Dušane! Lajović u finalu kvalifikacija za turnir u Madridu

Ostali sportovi

Đere uspešno prošao kvalifikacije i preko Korije obezbedio plasman u glavni žreb turnira u Buenos Ajresu!

Ostali sportovi

POSLE PLASMANA KARIJERE SRBIN NASTAVLJA DA GAZI! Sjajni Međedović ušao u četvrtfinale!