Crveno-beli savladali tim iz Bačke Topole pred meč sa Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su TSC sa 1:0 u okviru 4. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli su u izuzetno izmešanom sastavu izašli na megdan ekipi TSC-a.

Obe ekipe su ušle ofanzivno u meč, a to se crveno-belima "isplatilo" u 32. minutu kada je pogodio Katai. Do poluvremena je bilo šanse na obe strane, ali niko nije uspeo da dođe do gola.

U nastavku meča Zvezda je imala bolje prilike, uglavnom iz kontra napada, dok je TSC kroz posed pokušavao da dođe do gola, ali nije uspeo.

Tako su crveno-beli upisali treći trijumf iz tri meča u domaćem šampionatu, dok je ekipa iz Bačke Topole odigrala četiri kola i imaju skor od dve pobede, nerešenog i sada su upisali prvi poraz.

Autor: S.M.