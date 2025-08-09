AKTUELNO

Fudbal

Crveno-beli savladali tim iz Bačke Topole pred meč sa Lehom u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Izvor: Informer, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su TSC sa 1:0 u okviru 4. kola Superlige Srbije.

Crveno-beli su u izuzetno izmešanom sastavu izašli na megdan ekipi TSC-a.

Obe ekipe su ušle ofanzivno u meč, a to se crveno-belima "isplatilo" u 32. minutu kada je pogodio Katai. Do poluvremena je bilo šanse na obe strane, ali niko nije uspeo da dođe do gola.

U nastavku meča Zvezda je imala bolje prilike, uglavnom iz kontra napada, dok je TSC kroz posed pokušavao da dođe do gola, ali nije uspeo.

Tako su crveno-beli upisali treći trijumf iz tri meča u domaćem šampionatu, dok je ekipa iz Bačke Topole odigrala četiri kola i imaju skor od dve pobede, nerešenog i sada su upisali prvi poraz.

Autor: S.M.

#Crvena Zvezda

#TSC

#Utakmica

#marakana

#rezultat

POVEZANE VESTI

Fudbal

Zvezda demolirala Partizan u 174. večitom derbiju: Crveno-beli slavili posle 8 godina u Humskoj za istoriju

Fudbal

ZVEZDA SAVLADALA TSC: Katai u poslednjim minutima doneo pobedu crveno-belima

Fudbal

DOMINACIJA ZVEZDE NA MARAKANI! Crveno-beli ubedljivo sa 6:0 pobedili Radnički iz Kragujevca

Fudbal

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Radnički u sedmom kolu SLS: Bakljada obeležila dramatičan meč

Fudbal

Kakva pobeda CRVENO-BELIH U NOVOM PAZARU: Fudbaleri Zvezde postigli sedam golova i nastavili pobednički niz!

Fudbal

ZVEZDA SLAVILA NA PROLEĆNOJ PREMIJERI: Crveno-beli upisali 3 boda na povratku Milojevića! Voždovac uneo dramu na kraju (FOTO)