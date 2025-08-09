Orlovi pobedili Grčku, Nikola Jokić pokazao zašto je najbolji

Srbija je na pripremnom turniru u Limasolu (Kipar) pobedila Grčku sa 76:66 i pokazala koliko je jaka. Na ovoj utakmici dominirao je Nikola Jokić.

Centar Denvera je upisao dabl-dabl učinak. On je na parketu proveo 27 minuta i to mu je bilo dovoljno da zabeleži 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije.

Vredi istaći da za našu selekciju zbog lakše povrede nije igrao Vasilije Micić, ali oslabeljeni su bili i "heleni" koji su bili lišeni pomoći najboljeg igrača Janisa Adetokumba.



Što se utakmice tiče, prva četvrtina bila je izjednačena - 26:26. Srbija je u drugom periodu pokazala kakvu odbranu može da igra - svela je rivala na samo osam poena i na odmor je otišla sa +9 - 43:34.

Nastavili su izabranici Svetislava Pešića sa agresivnom igrom i u nastavku utakmice. Došlo je malo do umora kod obe ekipe, pa je bilo više grešaka nego dobrih poteza, ali to je normalno za ovaj deo priprema.

"Orlovi" su u četvrtoj četvrtini otišli na maksimalnih +12 - 66:54. Ipak, Grčka je odbila da se preda i sa četiri vezane trojk je prišla na samo tri poena zaostatka - 69:66.



Imala je naša selekcija odgovor na ovaj nalet rivala preko Avramovića koji je vezao pet poena i vratio Srbiju na nedostižno vođstvo.

Najefikasniji kod pobednika bio je pomenuti Nikola Jokić sa 23 poena, pratili su ga Nikola Jović i Bogdan Bogdanović sa po devet. Kod Grka najbolji je bio Dinos Mitoglu sa 18 poena, dok je Kostas Slukas postigao 11.

Naša reprezentacija će drugi meč na turniru na Kipru odigrati u nedelju od 16 časova protiv domaće selekcije.

