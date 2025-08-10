AKTUELNO

Košarka

AUU! Nikola Jokić, Bogdan i Orlovi plešu po terenu pred Evrobasket: Pogledajte najbolje poteze iz meča protiv Grčke

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Nikola Jokić, Bogdan i Orlovi plešu po terenu pred Evrobasket: Pogledajte najbolje poteze iz meča protiv Grčke Košarkaška reprezentacija Srbijesavladala je Grčku rezultatom 76:66 na startu pripremnog turnira za šampionat Evrope u Limasolu.

Orlovi su i u trećem meču od početka priprema, a prvom zvaničnom, pokazali da se tim polako ali sigurno dodatno uigrava i da bi sve trebalo da "dođe na svoje" do prvog meča na Evrobasketu.

Ono što je bilo jasno, dominirao je Nikola Jokić sa 23 poena, 19 skokova i četiri asistencije. Po devet poena postigli su Nikola Jović i Bogdan Bogdanović, a po sedam Aleksa Avramović i Tristan Vukčević. Za Grčku nije igrao najbolji košarkaš Janis Adetokumbo.

Pogledajte neke od najboljih poteza Nikole Jokića i Orlova iz duela sa Grčkom:


Da podsetimo, ove nedelje od 16 sati igra protiv domaćina Kipra.

Autor: D.B.

