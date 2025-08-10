AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem 'uspavao' rivala, sudija odmah prekinuo borbu!

Brutalan nokaut popularnog "Doktora" iz Srbije obeležio je UFC Fight Night u Las Vegasu.

Jedan od najboljih srpski MMA boraca, iskusni Uroš Medić, zabeležio je spektakularnu pobedu u UFC, pošto je na priredbi u Las Vegasu brutalnim nokautom posle 63 sekunde borbe savladao Amerikanca Gilberta Urbinu.



Iako se u uvodnim sekundama borbe Uroš našao na podu, uspeo je da se izvuče iz neugodne pozicije i ekspresno ostvari veliki trijumf.

Posle nešto više od minut borbe monstruoznim direktom iznenadio je Amerikanca, pogodio je Urbinu pravo u bradu i spasa mu nije bilo. Pao je "kao sveća" na pod, pa je sudija bio prinuđen da odmah prekine borbu.

Pogledajte kako je sjajni srpski borac stigao do petog trijumfa u najjačoj svetskoj promociji:

UROS MEDIC GETS ANOTHER ROUND 1 KO OVER URBINA AFTER GETTING DROPPED BAD EARLY pic.twitter.com/5IlcykJc8d — The MMA Archives (@Themmaarchives) 09. август 2025.

Autor: D.B.