AKTUELNO

Ostali sportovi

AMERIKANAC NIJE ZNAO ŠTA GA JE SNAŠLO! Pogledajte monstruozan nokaut Srbina: Razornim udarcem 'uspavao' rivala, sudija odmah prekinuo borbu!

Izvor: Kurir, Foto: Printscreen YouTube/ MMA Junkie ||

Brutalan nokaut popularnog "Doktora" iz Srbije obeležio je UFC Fight Night u Las Vegasu.

Jedan od najboljih srpski MMA boraca, iskusni Uroš Medić, zabeležio je spektakularnu pobedu u UFC, pošto je na priredbi u Las Vegasu brutalnim nokautom posle 63 sekunde borbe savladao Amerikanca Gilberta Urbinu.


Iako se u uvodnim sekundama borbe Uroš našao na podu, uspeo je da se izvuče iz neugodne pozicije i ekspresno ostvari veliki trijumf.

Posle nešto više od minut borbe monstruoznim direktom iznenadio je Amerikanca, pogodio je Urbinu pravo u bradu i spasa mu nije bilo. Pao je "kao sveća" na pod, pa je sudija bio prinuđen da odmah prekine borbu.

Pogledajte kako je sjajni srpski borac stigao do petog trijumfa u najjačoj svetskoj promociji:

Autor: D.B.

#Nokaut

#UFC

#Uroš Medić

#rival

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Srpski UFC borac Duško Todorović otputovao za Vegas - sledi deveti UFC meč i duel sa Amerikancem!

Ostali sportovi

UZNEMIRUJUĆI PRIZOR! UFC meč prekinut zbog stravične povrede: Američki 'Nindža' unakazio lice protivniku i ispisao istoriju! đ

Svet

Škorpija ga ubola na nezgodno mesto tokom spavanja! Spremam tužbu, moj život je uništen

Ostali sportovi

TRAGEDIJA U SVETU SPORTA: Legendarni bokser pronađen mrtav, zvali su ga Teložder

Svet

PUCNJAVA U LAS VEGASU STRIMOVANA UŽIVO: Ubijen Fini Legenda, pucao drugi jutjuber? Ispaljeno 7 metaka, povređeni leže na ulici (FOTO+VIDEO)

Svet

Drama ispred Trampovog hotela: Eksplodirao kamionet, policija zatvorila bulevar u centru Las Vegasa