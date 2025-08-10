NEVIĐENA DRAMA! Sabalenka spasla čak 12 brejk lopti protiv bivše Vimbldon šampionke

Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka plasirala se u treće kolo turnira u Sinsinatiju, pošto je u dva seta savladala Čehinju Marketu Vondrušovu – 7:5, 6:1.

Sabalenka je uspešno započela odbranu titule u Sinsitaniju. Beloruskinji je ovo bio prvi meč nakon polufinala na Vimbldonu. Propustila je turnir u Montrealu, odlučivši da se odmori i spremi za završnicu sezone.

Povratak na teren obeležila je sigurnom igrom – naročito u odbrani, gde je spasila čak 12 brejk-poena protiv osvajačice Vimbldona 2023. godine.

Beloruskinja je kontrolisala igru. Prvi deo igre pokazao se kao preloman, pošto je u nastavku Sabalenka podigla nivo i ubedljivo dobila drugi set.

Za plasman u osminu finala, Sabalenka će se sastati sa Britankom Emom Radukanu, koja je u drugom kolu bila bolja od srpske teniserke Olge Danilović – 6:3, 6:2.

Turnir u Sinsinatiju dolazi pre Ju-Es opena i predstavlja deo je priprema za poslednji grend slem u sezoni, koji počinje 24. avgusta u Njujorku.

