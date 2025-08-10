BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

AKTUELNO

Ceo svet i dalje govori o razvodu Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera, a nemački mediji analiziraju svaki njihov potez.

Srpkinja i Nemac zvanično su se razveli, uprkos nadanjima njihovih fanova da će se pomiriti, ali nakon devet godina braka - kraj.

Portal Bunte ističe da Ana i Bastijan posle razvoda na društvenim mrežama vode borbu za decu, tačnije za njihovu naklonost.

- Ana ima 1,5 miliona fanova pa im je pokazala kako pravi zabavne komadiće voća, sve za svoje sinove Luku (7), Leona (5) i Tea (2). Nekoliko dana kasnije Bastijan, koji ima 16,9 miliona pratilaca uzvratio je rođendanskom tortom koju su njegova deca ukrasila sa natpisom "najboljem tati". Ana je uzvratila fotografijim sa plaže, na kojoj se vidi i dečija knjiga "Automobili i kamioni". Bivši slavni par drži sinove daleko od javnosti, piše portal Bunte.

Foto: Tanjug AP/Martin Meissner

Podsećamo, Bastijan je mesecima skivao vezu sa Silvom, a kada je sve izašlo na videlo usledio je krah braka sa Anom.

Nemački mediji nedavno su pisali da je Ana bila slomljena kada su se prvi put u javnosti pojavile fotografije Nemca i njegove ljubavnice, koja je rođena u Bugarskoj, a inače njena deca idu u školu sa Aninim sinovima.

Foto: Instagram.com/anaivanovic


- Za bivšu teniserku ljubavne fotografije, još uvek njenog muža, bile su jak udarac. On umesto da se malo suzdrži iz poštovanja prema majci svoje troje male dece, ponovo u javnosti pokazuje novu devojku.

Autor: D.B.

