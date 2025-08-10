JOKIĆ NABACIO STOMAČIĆ, ALI I DALJE DOMINIRA NA PARKETU! Usijale se mreže zbog izgleda Srbina - urnebesni komentari samo pljušte: Dončić mu prebacio svoj višak!

Košarkaška reprezentacija Srbije sinoć je savladala Grčku 76:66 u prvom pripremnom meču na turniru na Kipru.

Prve provere za Evrobasket, protiv Bosne i Poljske, Srbija je igrala iza "zatvorenih" vrata, pa su ljubitelji košarke sinoć prvi put mogli da vide kako Jokić i ekipa izgledaju na terenu.

Mnogima je zapalo za oko da je Nikola Jokić nabacio višak kilograma. Voli Srbin da se opusti tokom pauze, a poznato je da je sklon debljanju, pa nabacio stomačić tokom leta, ali to ga nije sprečilo da i dalje dominira na terenu.

Odigrao je fantastičan meč protiv Grka, ubacio 23 poena i zabeležio 19 skokova i četiri asistencije.

🚨Breaking News! Luka Doncic and Nikola Jokic have teamed up for the ultimate offseason swap—35 pounds of belly fat! Who’s ready for a new look? 🔥🏀 pic.twitter.com/PXXizfgQiX — Stepback Stories (@SepbackStories) 09. август 2025.

Očekivano, Jokićev izgled izazvao je rekacije na društvenim mrežama. Usledile su brojne šale i neizbežna poređanja sa Lukom Dončićem koji je letos skinuo svoj višak kilograma:

"Udarne vesti! Luka Dončić i Nikola Jokić se udružili u ultimativnoj razmeni tokom pauze - 15 kilograma sala na stomaku. Ko je spreman za novi izgled?"

Do Evrobasketa ostale su još dve nedelje, dovoljno vremena da Jokić poradi na svojoj fizičkoj formi. Ako ovako dominira posle duge pauze, možete samo da zamislite šta će biti na Evrobasketu kada dostigne svoj željeni nivo forme.

Autor: Iva Besarabić