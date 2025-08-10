Koković pred IMT: Očekujem dosta trke i pritiska

Trener Železničar Radomir Koković najavio je meč protiv ekipe IMT, koju njegov tim igra u ponedeljak od 19 sati na stadionu Lagator u Loznici u okviru četvrtog kola Mozzart Bet Super lige Srbije.

– IMT je klub koji ima sličan koncept kao i mi. Posvećeni su razvoju mladih igrača i nije im strano da im daju šansu već u ranom delu sezone. Imaju mladog trenera i moram da istaknem da mi je drago što se klubovi u Superligi sve češće odlučuju da pruže šansu mladim trenerima. Mislim da generacija mladih trenera, čiji sam ja član, ima itekako šta da ponudi srpskom fudbalu – počeo je Koković, pa nastavio:

– Što se tiče same utakmice, očekujem sudar dva slična koncepta. Obe ekipe žele da igraju u visokom intenzitetu, agresivno i sa visokim presingom, tako da očekujem dosta trke i pritiska. Pokušaćemo da radimo one stvari koje smo dobro radili do sada, a one koje nisu bile dobre, pokušaćemo da ispravimo. Bićemo u visokom intenzitetu u defanzivi i pokušaćemo da ostvarimo kontrolu.

IMT je pokazao kvalitet u meču protiv Novog Pazara, koji je dobio na gostovanju 2:1.

– IMT je pokazao da je jako ozbiljan tim i da iz godine u godinu predstavlja ozbiljan faktor u srpskom fudbalu. Sa konceptom o kojem sam već pričao, njihova pobeda protiv Novog Pazara za mene nije iznenađenje. Pokazali su ozbiljan kvalitet, mladi su i poletni, sa velikim brojem mladih igrača željnih nadigravanja i igre. Bojan Krulj je trener kojeg jako dobro poznajem, igrali smo nekoliko puta međusobno sa raznim timovima, i imam veliki respekt prema njemu. Pokazao je da je u stanju da jako brzo implementira neke ideje.

U dosadašnjih šest mečeva protiv IMT, Železničar ne zna za poraz – tri pobede i tri remija.

– Nisam znao za taj podatak, eto, statistika govori da smo mi u nekom skorijem periodu malo uspešniji od njih. To naravno ne znači ništa pred ponedeljak. Mi smo prilično promenili ekipu u odnosu na prošlu sezonu, kao i IMT. Taj skor je sigurno interesantan novinarima, ali meni ne znači puno i neće biti faktor u utakmici.

Ekipa iz Pančeva četvrto kolo čeka sa dva osvojena boda, a lako je mogla da ima i više na svom kontu.

– Slažem se da smo zaslužili malo više bodova po prikazanoj igri, ali opet kažem, ako radimo prave stvari iz utakmice u utakmicu, i ako smo posvećeni trenažnom procesu na način na koji ja želim, mislim da dugoročno nećemo imati problema. Što se tiče kadrovske situacije, svi su zdravi i spremni da daju svoj maksimum. Da li će biti promena u odnosu na to ko će početi utakmicu, to ne mogu da vam kažem – ostao je zagonetan Koković.



Autor: Iva Besarabić