Loše vesti za Milojevića: Zvezda bez dvojice najboljih igrača dočekuje Leh?

Kapiten Crvene zvezde Mirko Ivanić (31) najverovatnije neće biti u protokolu za revanš meč protiv Leha iz Poznanja (utorak, 21.00) zbog povrede zarađene na prvom susretu, a neizvestan je i nastup Marka Arnautovića (36) koji se na treningu požalio na bol u mišiću.

Srpski šampion narednog utorka dočekuje aktuelnog šampiona Poljske na "Marakani" (21.00, RTS1, Arena premijum 1), u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Ekipa iz Ljutice Bogdana u ovaj duel ulazi sa značajnom prednošću, pošto je u prvom susretu u Poznanju slavila rezultatom - 3:1 (1:1). Ukoliko izabranici Vladana Milojevića na domaćem terenu ponove igru iz Poljske, plasman u plej-of gotovo da je siguran.

Ipak, nekoliko dana pred utakmicu stigle su i manje prijatne vesti za stratega crveno-belih. Kapiten Mirko Ivanić je u završnici meča sa Lehom morao van igre zbog bola u mišiću, zbog čega se nalazi na terapijama. Povreda nije ozbiljna i postoji mogućnost da konkuriše za revanš, ali imajući u vidu povoljan rezultat iz prvog okršaja, stručni štab verovatno neće rizikovati.

Slične probleme ima i Marko Arnautović, koji se takođe požalio na bol u mišiću. Lekarski tim je brzo reagovao i preduzeo sve mere kako bi oba igrača bila spremna makar za klupu u utorak.

