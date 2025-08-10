BRAVO ORLOVI! Srbija deklasirala Kipar

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Kipar sa 122:55 (28:12, 38:10, 31:20, 13:25)

I pre nego što je meč između Srbije i Kipra u Limasolu počelo bilo je jasno da će "orlovi" u laganom ritmu doći do pobede. Tako je i bilo, ali nakon ubedljivog trijumfa košarkaši naše zemlje na teške muke bacili su selektora Svetislava Pešića - 122:55 (28:12, 38:10, 31:20, 13:25). Popularni Kari odlučio je da na megdan domaćinu pošalje kombinovani sastav, a nakon izvanredne predstave biće u problemu da izabere sastav koji će braniti boje Srbije na Evropskom prvenstvu.

Dominirali su u Limasolu Balša Koprivica i Tristan Vukčević, sjajnu igru prikazao je i Nikola Topić te će Pešić biti na slatkim mukama kada kroz desetak dana bude morao da "seče" spisak. Nije večeras u timu bilo Nikole Jokića, Nikole Milutinova, Bogdana Bogdanovića i Stefana Jovića koji su dobili "slobodno popodne" nakon pobede nad Grcima, ali se to ni sekunde nije osećalo u igri Srbije.

Od sudijskog podbacivanja bilo je jasno da će ova utakmica ići u jednom smeru. Ništa se nemoćni Kiprani nisu pitali budući da je Srbija furiozno otvorila meč, a do kraja utakmice prednost "orlova" samo je rasla. Dominirali su izbranici Svetislava Pešića u svim segmentima igre, posebno impresivno izgledali smo pod košem gde domaćin nije imao rešenje za Petrševa, Vukčevića i Koprivicu.

O tome koliko je Srbija bila nadmoćna dovoljno govori podatak da su se svi igrači iz sastava upisali u strelce već sredinom treće deonice. Rotirao je Pešić, dozirao minutažu i iskoristio priliku da isproba defanzivne zamisli, pre svega za - Nikolu Jovića.

Kako je duel odmicao prednost Srbije je samo rasla, a u poslednjih desetak minuta delovalo je da domaći sastav što pre želi kraj... Razumljivo budući da se ništa nisu pitali.

Srbiju je sa 24 poena i sedam skokova do pobede predvodio Tristan Vukčević. Balša Koprivica je dodao 22, a Filip Petrušev 18. Dvocifreni su bili još Dejan Davidovac i Ognjen Dobrić sa po 11 koševa, dok je Avramović ubacio 10. Treba istaći i dobru rolu Nikole Topića koji je ubacio tek 2 poena, ali je sakupio sedam asistencija i šest skokova za nešto više od 20 minuta na parketu.

Kod Kiprana jedini kada da na momente ugrozi Srbiju bio je Tigkas koji je okončao duel sa 17 poena.

Autor: S.M.