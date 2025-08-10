AKTUELNO

Ostali sportovi

FEDERER SE VRAĆA NA TEREN: Stigla potvrda

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Kin Cheung ||

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer penzionisao se 2022. godine.

I u prethodne tri godine nije baš često viđan na turnirima. Kao da ga tenis nije preterano interesovao.

Jedan od izuzetaka bio je ovogodišnji Vimbldon.

Zato je objava mastersa u Šangaju da će Federer nastupiti stigla kao grom iz vedra neba.

Kinezi, poslovično, nisu objavili puno detalja. Ono što se zna jeste da će Švajcarac 10. oktobra igrati dubl meč sa tri poznate ličnosti iz Kine. Biće to u finišu ovog mastersa koji se odigrava od 1. do 12. oktobra.

Dolazak i učešće na mastersu potvrdio je i sam Federer.

"Zdravo, Rodžer ovde. Srećan sam što ću ponovo igrati u Šangaju. To je oduvek posebno mesto za mene, sa odličnim navijačima i divnim uspomenama koje me za njega vežu. Radujem se susretu".

Autor: S.M.

#Rodžer Federer

#igra

#potvrda

#povratak

#teren

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

RODŽER FEDERER ZARAĐUJE VIŠE NEGO IKAD: Njegova kompanija u 2024. godini ostvarila NEVEROVATAN PRIHOD

Domaći

NE VERUJE U BOGA, A ŽIVI U CRKVI: Zlatan Ibrahimović je svetinju poklonio mami, a njena vrednost doseže i do 9,6 miliona evra!

Ostali sportovi

FEDERER U VELIKIM FINANSIJSKIM PROBLEMIMA: Nadal ga izdao i prevario, Đoković nije učestvovao

Ostali sportovi

TONI NADAL ŠOKIRAO NAKON ŠTO JE RAFA NAJAVIO KRAJ: Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena!

Ostali sportovi

KAKAV SUSRET U BERLINU: Ana Ivanović i Rodžer Federer pred egzibicioni turnir (VIDEO)

Ostali sportovi

RAZUMEM FRUSTRACIJU! Njegove reči izazvaće pravu lavinu: Federer se oglasio o doping aferi Janika Sinera