FEDERER SE VRAĆA NA TEREN: Stigla potvrda

Jedan od najboljih tenisera svih vremena Rodžer Federer penzionisao se 2022. godine.

I u prethodne tri godine nije baš često viđan na turnirima. Kao da ga tenis nije preterano interesovao.

Jedan od izuzetaka bio je ovogodišnji Vimbldon.

Zato je objava mastersa u Šangaju da će Federer nastupiti stigla kao grom iz vedra neba.

Kinezi, poslovično, nisu objavili puno detalja. Ono što se zna jeste da će Švajcarac 10. oktobra igrati dubl meč sa tri poznate ličnosti iz Kine. Biće to u finišu ovog mastersa koji se odigrava od 1. do 12. oktobra.

Roger Federer is coming back to Shanghai 🤩



Join us on October 10th for the @rogerfederer and Friends Celebrity Doubles Match!#rolexshanghaimasters pic.twitter.com/6gpnkFfl6B — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) 10. август 2025.

Dolazak i učešće na mastersu potvrdio je i sam Federer.

"Zdravo, Rodžer ovde. Srećan sam što ću ponovo igrati u Šangaju. To je oduvek posebno mesto za mene, sa odličnim navijačima i divnim uspomenama koje me za njega vežu. Radujem se susretu".

Autor: S.M.