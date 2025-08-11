AKTUELNO

Zvezda rasprodala 'Marakanu' za revanš sa Lehom – OBAVEZAN DRES KOD! Sprema se SPEKTAKL godine!

Izvor: Pink.rrs/B92, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Crvena zvezda je zvanično rasprodala istočnu i zapadnu tribinu na “Marakani” za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha! Utakmica se igra u utorak od 21 čas, a očekuje se da će stadion biti ispunjen do poslednjeg mesta.

Klub je odlučio da podigne atmosferu na novi nivo i uveo je strogi dres kod za navijače: svi gledaoci na istoku i zapadu tribine moraju da dođu u crvenoj odeći, dok će publika na jugu i severu nositi belo.

Ovaj potez ima za cilj da “Marakana” zablista u bojama Crvene zvezde i napravi spektakl koji će se dugo pamtiti.

Podsećamo, Zvezda je u prvom meču u Poznanju ostvarila važnu pobedu sa 3:1, pa se sada nada plasmanu u plej-of fazu, što garantuje barem grupnu fazu Lige Evrope.

Pobednik ovog dvomeča igraće u plej-ofu sa boljim iz duela Dinamo Kijev – Pafos, gde su Kiprani u prvom meču napravili iznenađenje trijumfom od 1:0 kao gosti.

Autor: Dalibor Stankov

