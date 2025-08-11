AKTUELNO

KOKOŠKOVU STIGLO NBA POJAČANJE: Efes doveo košarkaša iz Toronta

Beta/Branislav Božić

Američki košarkaš Kol Svajder potpisao je jednogodišnji ugovor sa Efesom, saopštio je danas turski klub.

Svajder (26) je u karijeri igrao za LA Lejkerse, Saut Bej Lejkerse, Majami, Sijuks Fols Skajfors, Detroit, Motor Siti Kruz i Toronto.


On je prošlu sezonu završio u Torontu, a za ekipu Reportsa u NBA ligi prosečno je beležio 7,4 poena, 3,4 skoka i 0,3 asistencije po utakmici.

Košarkaši Efesa će 30. septembra dočekati Makabi u prvom kolu Evrolige.

