KOKOŠKOVU STIGLO NBA POJAČANJE: Efes doveo košarkaša iz Toronta

Američki košarkaš Kol Svajder potpisao je jednogodišnji ugovor sa Efesom, saopštio je danas turski klub.

Svajder (26) je u karijeri igrao za LA Lejkerse, Saut Bej Lejkerse, Majami, Sijuks Fols Skajfors, Detroit, Motor Siti Kruz i Toronto.



On je prošlu sezonu završio u Torontu, a za ekipu Reportsa u NBA ligi prosečno je beležio 7,4 poena, 3,4 skoka i 0,3 asistencije po utakmici.

Košarkaši Efesa će 30. septembra dočekati Makabi u prvom kolu Evrolige.

Autor: D.B.