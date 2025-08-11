NAJLUĐE IZVOĐENJE PENALA U ISTORIJI FUDBALA: Sudija i golman nisu mogli da veruju šta gledaju (VIDEO)

Luan je zbunio i sudiju i protivničkog golmana, sve dok nisu shvatili da je to zaista način na koji će izvesti penal



Utakmica brazilske Serije D između Santa Kruza i Seržipea našla se u centru pažnje fudbalske javnosti širom sveta zbog penala kakav nije ranije viđen u ovom sportu.

Penal-lutrija odlučivala je o pobedniku šesnaestine finala doigravanja za ulazak u Seriju C.

Santa Cruz x Sergipe - Disputa de Penaltis na serie D.



E foi assim que o atacante Luan foi pra batida. E o pior…fez o gol.



Aquele Luan que salvou o fluminense da serie b em 2018, perdendo pênalti decisivo pelo coelho.



No mais, VIVA O SANTA CRUZ. Classificado para 8as. pic.twitter.com/o3FP8jEagE — Adestrador de Bagres (@bagresporaaqui) 09. август 2025.

Precizniji su bili fudbaleri Santa Kruza, ali je svu slavu pokupio fudbaler Seržipea Luan zbog načina na koji je izveo najstrožu kaznu.

Luan je zbunio i sudiju i protivničkog golmana, sve dok nisu shvatili da je to zaista način na koji će izvesti penal.

Na kraju je pogodio mrežu i ostavio svoj tim u životu, ali ne zadugo.

Autor: D.B.