NAJLUĐE IZVOĐENJE PENALA U ISTORIJI FUDBALA: Sudija i golman nisu mogli da veruju šta gledaju (VIDEO)

Utakmica brazilske Serije D između Santa Kruza i Seržipea našla se u centru pažnje fudbalske javnosti širom sveta zbog penala kakav nije ranije viđen u ovom sportu.
Penal-lutrija odlučivala je o pobedniku šesnaestine finala doigravanja za ulazak u Seriju C.
Santa Cruz x Sergipe - Disputa de Penaltis na serie D.— Adestrador de Bagres (@bagresporaaqui) 09. август 2025.
E foi assim que o atacante Luan foi pra batida. E o pior…fez o gol.
Aquele Luan que salvou o fluminense da serie b em 2018, perdendo pênalti decisivo pelo coelho.
No mais, VIVA O SANTA CRUZ. Classificado para 8as. pic.twitter.com/o3FP8jEagE
Precizniji su bili fudbaleri Santa Kruza, ali je svu slavu pokupio fudbaler Seržipea Luan zbog načina na koji je izveo najstrožu kaznu.
Luan je zbunio i sudiju i protivničkog golmana, sve dok nisu shvatili da je to zaista način na koji će izvesti penal.
Na kraju je pogodio mrežu i ostavio svoj tim u životu, ali ne zadugo.
Autor: D.B.