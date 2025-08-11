USKORO I OZVANIČENJE UGOVORA: Partizan pred velikim potpisom - 'grobari' na nogama!

KK Partizan će uskoro obradovati svoje navijače velikim potpisom.

Košarkaški klub Partizan će 28. avgusta svečano potpisati petogodišnji ugovor sa kompanijom "Najki", preneo je "PBG news".

Predsednik kluba Ostoja Mijailović je u ranijim izjavama za medije istakao da ove godine neće biti “Crno-bele simfonije”, ali da je u planu nešto drugačije za ovu godinu.



Kako se još navodi, promocija novog dresa će biti zakazana za 28. avgust!

"Grobari" su jedva čekali ovu vest i novu garnituru crno-belih dresova svog voljenog kluba!

Autor: D.B.