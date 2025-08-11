TRENER LEHA PRED CRVENU ZVEZDU: Frederiksen je svestan u kakav pakao dolazi!

Leh u "nemogućoj misiji" u Beogradu nakon 1:3 u Poljskoj.

Trener Leha iz Poznanja, Nils Frederiksen, održao je konferenciju za novinare pred meč protiv Crvene zvezde u utorak od 21.00 na stadionu "Rajko Mitić".

Frederiksen je sam svestan teške situacije za svoj tim nakon poraza u prvom meču od srpskog šampiona - 3:1.

- Nedostaju nam dva gola, takođe je važno da kažem da se nećemo povući i predati, 90 minuta je dug period u fudbalu, počećemo kao u Poznanju, pa ćemo videti kako će se odvijati utakmica, u nekom momentu moraćemo da krenemo agresivnije, ali nećemo od starta srljati - poručio je Nils Frederiksen.

Novinari su ga pitali i kakav Leh mogu očekivati na Marakani.

- Da budem iskren, ne očekujem da će igra biti mnogo drugačija u odnosu na prvi meč. Igramo na protivničkom terenu, možda će biti nekih promena, ali struktura će biti ista. Poštujemo rivala, težak je meč za oba tima, verujem da će tako biti i sutra, fudbal je otvorena igra, Zvezda ima dva gola prednosti, pokušaćemo da ih nadoknadimo - optimističan je Danac.

Veliki broj kvalitetnih fudbalera zbog povrede neće biti na raspolaganju treneru Leha, pa su ga poljski novinari pitali da li mu je ovo najteža situacija u karijeri.

- Mislim da su povrede deo fudbala, sve ekipe s vremena na vreme imaju problem sa povredama, ali imamo veliki kvalitet i dugu klupu. Ali ako pogledamo momenat i koji su igrači povređeni, ne znam da li je najteža situacija u kojoj sam bio kao trener, ali je jedna od najtežih. Ali, snaći ćemo se, imamo veliki roster i bićemo 100 odsto spremni za meč - rekao je trener Leha.

Koliko imate znakova pitanja pred meč i zbog čega Bartoš Salamon nije sa timom?

- Već sam odlučio kakva će biti startna postava, nemam nijedan znak pitanja. Što se tiče Salamona, postoje razgori i šansa da se pridruži nekom drugom klubu, to je razlog zašto nije u selekciji za ovaj meč, ako se to ne desi, postoji mogućnost da se vrati u tim.

Zvezda je iskoristila iskustvo iz prethodnih godina, koliko je iskustvo presudno, jer Leh nije imao izlete u Evropi?

- Ne mislim da imamo neiskusan tim, mislim da imamo mnogo igrača koji su igrali mečeve kao ovaj. To je dobra stvar, ako imate igrače koji su igrali ovakve vrste utakmica. Možda je protivnički tim na višem nivou, ali mislim da moji igrači nisu neiskusni. Imamo mlad tim, ali prošle godine smo osvojili titulu u Poljskoj sa jednom od najmlađih ekipa, možemo da igramo sa igračima iz naše akademije i bitno nam je da oni daju doprinos i u ovakvim utakmicama.

Šta mislite o Zvezdi, ovde ćete igrati pred punim stadionom, ovde imamo faktor Marakane, da li ste uračunali?

- Da, da budemo iskreni, radujemo se atmosferi, nadamo se da će biti ludo, to će biti sjajno. U Poljskoj je svuda pun stadon, sjajna atmosfera svuda, volimo da igramo u ovakvim uslovima, zbog toga smo u ovom poslu,t reniramo, to su zabavni mečevi. Što se tiče protivnika, ne znam deo njihove taktike, znam da će probati da iskoriste atmsoferu stadiona, ali verujem da ćemo imati dobar odgovor.

Podsetimo, meč Zvezda - Leh na programu je u utorak od 21.00 na Marakani, gde se očekuje i oko 1.000 navijača Leha, a stadion će biti rasprodat, kako trenutno stoje stvari.

Autor: D.B.