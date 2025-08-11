AKTUELNO

Košarka

USKORO PONOVO NA TERENU! Operisana legenda srpske košarke

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Jeff Roberson ||

Proslavljeni srpski reprezentativac u basketu 3x3, Dejan Majstorović, uspešno je prošao operaciju i sada ga čeka period oporavka. Kako je poručio, na terenu bi trebalo da ga vidimo uskoro.

Podsetimo, početkom jula Majstorović je zajedno sa Strahinjom Stojačićem, Markom Brankovićem i Nemanjom Baraćem, predvođen selektorom Markom Žderom, osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu. Mesec dana kasnije odlučio se za operativni zahvat, čime je započeo novu fazu – lečenje i rehabilitaciju.

Trenutno treći najbolji basketaš sveta (iza dvojice svojih sunarodnika, Stojačića i Brankovića) iz bolnice je poslao poruku svojim pratiocima i poručio:

- Operacija je uspešno završena, sada sledi oporavak i vidimo se uskoro na terenu


Ovo mu nije prvo iskustvo sa sličnim intervencijama – pre pet godina takođe je imao operaciju meniskusa.

Njegovu objavu na Instagramu odmah je prokomentarisao reprezentativni saigrač Strahinja Stojačić, poželeo mu brz oporavak, a isto je učinio i zvanični FIBA 3x3 profil.

Autor: D.B.

#3x3

#Operacija

#dejan majstorovic

#legenda srpske košarke

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

DOBRE VESTI IZ RIMA Posle slučaja sa flašom, Đoković ponovo na terenu - evo i kada

Fudbal

Mitrović povređen, propušta i meč sa Salcburgom: Evo kada se očekuje povratak napadača Srbije na teren

Politika

'MOMCI, POKAZALI STE SRCE, BORBENOST I PONOS' Vučić čestitao srpskim reprezentativcima u basketu 3x3 na bronzi

Ostali sportovi

ŠOKANTAN KRAJ SRBIJE U POLUFINALU SVETSKOG PRVENSTVA! Orlovi nakon prekida doživeli težak poraz od Švajcarske

Ostali sportovi

SRBIJA OSVOJILA TREĆE MESTO NA SVETSKOM PRVENSTVU! Orlovi režirali preokret i preživeli ozbiljnu dramu protiv Nemačke

Fudbal

ZVEZDA, PARTIZAN ILI VOJVODINA? Tadić konačno progovorio – evo šta je rekao!