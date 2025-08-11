USKORO PONOVO NA TERENU! Operisana legenda srpske košarke

Proslavljeni srpski reprezentativac u basketu 3x3, Dejan Majstorović, uspešno je prošao operaciju i sada ga čeka period oporavka. Kako je poručio, na terenu bi trebalo da ga vidimo uskoro.

Podsetimo, početkom jula Majstorović je zajedno sa Strahinjom Stojačićem, Markom Brankovićem i Nemanjom Baraćem, predvođen selektorom Markom Žderom, osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu. Mesec dana kasnije odlučio se za operativni zahvat, čime je započeo novu fazu – lečenje i rehabilitaciju.

Trenutno treći najbolji basketaš sveta (iza dvojice svojih sunarodnika, Stojačića i Brankovića) iz bolnice je poslao poruku svojim pratiocima i poručio:

- Operacija je uspešno završena, sada sledi oporavak i vidimo se uskoro na terenu



Ovo mu nije prvo iskustvo sa sličnim intervencijama – pre pet godina takođe je imao operaciju meniskusa.

Njegovu objavu na Instagramu odmah je prokomentarisao reprezentativni saigrač Strahinja Stojačić, poželeo mu brz oporavak, a isto je učinio i zvanični FIBA 3x3 profil.

Autor: D.B.