Selektor će biti na slatkim mukama... Srbija dobila još jednog brutalnog golmana

Talentovani srpski golman Viktor Džodić debitovao je u prvom timu Monpeljea.

Nalazi se Dragan Stojković Piksi na slatkim mukama kada je izbor golmana u pitanju. Vanja Milinković-Savić jedan je od najboljih u Italiji, baš kao i Mile Svilar. Đorđe Petrović iza sebe ima vrhunsku sezonu u dresu Strazbura, dok je Predrag Rajković već godinama provereno rešenje među stativama. Uskoro bi "problem" selektora mogao da bude još veći budući da je na velika vrata u seniorski fudbal ušao još jedan srpski golman - Viktor Džodić.



18-godišnji čuvar mreže rođen je u Monpeljeu gde je i počeo da se bavi fudbalom. Prošao je sve mlađe kategorije francuskog velikana, a tokom vikenda upisao je debi u prvoj ekipi. Džodić je dobio šansu među stativama protiv ekipe Red Star, a meč odiran u okviru Lige 2 završen je bez pobednika - 1:1.

Monpelje je remijem započeo novu sezonu u nameri da se vrati u Ligu 1, ali predstava protiv Red Stara nije oduševila. Naprotiv... Viktor Džodić bio je najbolji akter utakmice i glavni krivac što je njegova ekipa uspela da sačuva makar bod.

Inače, Viktor Džodić je sin legendarnog fudbalera Nenada Džodića, istinske legende Monpeljea.

Autor: D.B.