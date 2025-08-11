AKTUELNO

Ostali sportovi

SRBIN JE SVETSKA ZVEZDA! Planeta priča o ovom UFC nokautu (VIDEO)

Izvor: Novosti, Foto: Printscreen YouTube/ MMA Junkie ||

Srbija ima MMA borca koji privlači sve veću pažnju svetske javnosti.

U pitanju je 32-godišnji Uroš Medić.

Jedan od najboljih srpskim MMA boraca ostvario je novu pobedu u UFC-u nakon što je nokautom u prvoj rundi pobedio Gilberta Urbinu u Las Vegasu.

Kako ističe "Avaz", Medić se našao u problemima na samom startu jer ga je Urbina odmah u prvoj razmeni poslao na pod, no udarac nije bio dovoljno snažan da bi srpski borac izgubio prisebnost.

Brzo se oporavio i uzvratio udarcima - prvo je pogodio Urbinu rukom, a potom i kolenom, no, Amerikanac je uspeo da ostane na nogama.

Ne zadugo.

Jer, nije prošlo dugo - a nije više bilo spasa za Urbinu: Medić je snažnim levim direktom pogodio američkog borca u bradu, a ovaj je pao "kao sveća". Sudija je odmah prekinuo borbu i meč je bio gotov za 63 sekunde.

Pogledajte i sami video-snimak tog nokauta:

Ova pobeda bila je 11. u Medićevoj profesionalnoj MMA karijeri, od čega je pet trijumfa ostvario u UFC-u, dok ima tri poraza u najjačoj svetskoj promociji.

Autor: D.B.

#MMA

#Srbin

#svetska zvezda

#ufc nokaut

#zvezda

POVEZANE VESTI

Showbiz

'LAKŠE JE BITI GENIJE, NEGO NAĆI ONE KOJI TO PREPOZNAJU' Željko Mitrović još jednom HIT OBJAVOM otkrio da se uveliko sprema za NOVU sezonu Elite, pa p

TV

ZA MANJE OD DVA SATA OBJAVU VIDELO VIŠE OD 200.000 KORISNIKA INSTAGRAMA: Željko Mitrović ponovo usijao društvene mreže, snažna poruka daleko se čuje (

Domaći

NIJE NAM TO PRIRODNO DOŠLO! Džejla progovorila o onom što je Jovani Pajić pošlo za rukom u odnosu s Marijom Šerifović: One su savršen miks...

Ostali sportovi

Novo zlato za Srbiju: Vasilija Borovićanin je nova svetska MMA šampionka!

Domaći

Slike najstarije sestre Rodić zapalile mreže: Nataša objavila sliku u bikiniju, komentari samo pljušte (FOTO)

Domaći

Nataša Rodić provocira u čipkanom kompletu! Naslonila se na besnu mašinu od 100.000 evra, sve puca od luksuza (FOTO)