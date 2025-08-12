DANAS IGRA ZVEZDA: Revanš koji otvara vrata plej-ofa za Ligu šampiona – Sve što morate znati!

Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju ključni revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv poljskog prvaka Leha, i samo ih korak deli od plasmana u plej-of fazu elitnog takmičenja.

Prvi meč doneo prednost

U prvom duelu u Poznanju, Zvezda je ostvarila vrednu pobedu rezultatom 3:1, što joj daje dobru zalihu pred večerašnji meč u Beogradu. Ipak, ni u najavi se ne opuštaju – „Igramo kao da je 1:1,“ poručuje trener Zvezde, Vladan Milojević.

Ko sudi?

Glavni sudija večerašnjeg meča biće Francuz Fransoa Leteksje, uz pomoć zemljaka Sirila Munjijea i Ervana Finžena. Četvrti sudija je Roman Lisorž, a u VAR sobi će biti Vili Delažo i Mark Bolenžije.

Izjave trenera

Vladan Milojević ističe da su sve misli usmerene na revanš i da će ekipa izaći u najboljem sastavu. Sa druge strane, trener Leha, Nils Frederiksen, kaže:

„Nedostaju nam dva gola, ali nećemo se povući. Počećemo kao u Poznanju i videti kako će se utakmica odvijati. Moraćemo u nekom trenutku da krenemo agresivnije, ali nećemo srljati od starta.“

Očekivani sastav Zvezde

Evo kako bi trebalo da izgleda startnih 11 crveno-belih:

Mateus – Seol, Rodrigao, Veljković, Tiknizjan – Krunić, Elšnik – Babika, Duarte, Milson – Ndiaje

Mirko Ivanić i Marko Arnautović verovatno neće biti u konkurenciji za večerašnji duel.

Poslednje formacije i tabele

Zvezda je prošle nedelje savladala TSC sa 1:0 i trenutno je prva na tabeli sa maksimalnim učinkom. Lehov meč Ekstraklase je odložen, a oni su deveti sa šest bodova iz tri utakmice.

Šta kažu kladionice?

Favorit je Crvena zvezda: kvote za pobedu „keca“ kreću se od 1.55 do 1.60, dok je za „dvojku“ kvota između 5.40 i 5.90. Nerešen rezultat donosi kvote između 4.20 i 4.70.

Večerašnji meč je od izuzetnog značaja za Zvezdu koja želi da nastavi svoj put ka eliti evropskog fudbala. Pratite sve vesti, analize i uživo izveštaje na našem portalu!

Autor: Dalibor Stankov