Igrači Železničara posle ubedljive pobede nad IMT: Vratilo nam se za prethodne mečeve!

Posle ubedljive pobede Železničara protiv ekipe IMT Novi Beograd, rezultatom 4:1, svoja zapažanja izneli su strelci golova: Savo Petrov, Jovan Milosavljević i Silvester Džasper.

Petrov je dva puta zatresao mrežu iz penala, a o meču je rekao:

– Ovo je bila veoma važna utakmica za nas. U nekim prethodnim utakmicama imali smo zaista dobru igru, ali to nismo uspeli da krunišemo pobedom. Danas nam se, mogu reći, sve to dodatno vratilo i mislim da smo sasvim zasluženo slavili. Mislim da je ovo način na koji treba da pristupamo svakoj utakmici i da se držimo zadataka koje smo dobili od šefa, tako da verujem da ćemo, ako uđemo u istu utakmicu maksimalno motivisano, moći da slavimo i u narednom kolu. Ovom prilikom pozivamo navijače da dođu u nedelju na utakmicu i da nas podrže, jer će nam zaista značiti dodatna podrška.

Mladi Jovan Milosavljević je upisao prvenac u sezoni.

– Zabeležili smo prvu pobedu u sezoni, što je veoma bitno za nas. Podigli smo samopouzdanje nakon tri prva kola gde nismo uspeli da ostvarimo pobedu uprkos dobrim igrama. Mislim da smo danas, tokom 90 minuta, bili bolji protivnik na terenu. Mi smo se pitali za sve, držali smo naš ritam utakmice, ispoštovali dogovor iz svlačionice i zasluženo pobedili. Idemo sada ka novoj utakmici sa Radničkim iz Niša. Mislim da je ovo pravi put, treba da nastavimo ovim tempom i biće sve kako treba. Naravno da mi znači dosta na planu samopouzdanja. Gol posvećujem svojoj porodici i prijateljima.

Džasper je, pored gola, iznudio i prvi jedanaesterac za Železničar.

– Mislim da je ovo bilo najbolje prvo poluvreme koje smo igrali u ovoj sezoni. Imali smo sve danas, jasan cilj, dobro smo se branili i zaista sam srećan što smo dobili. Siguran sam 100% da treba da idemo ovim putem, kao što se videlo danas. Treba da idemo i bolje i više od ovoga, jer ne smemo da stojimo na jednom mestu, jer će nas drugi preći. Stalan napredak je važan.

Osvrnuo se krilni napadač rođen u Engleskoj i na dosadašnji period u Pančevu.

– Pančevo je prelep grad, nisam znao ništa o njemu, ali ima divnih mesta gde možeš jesti i uživati. Klub mi je pomogao u svemu, svi su vrlo ljubazni, zato uživam – zaključio je Džasper.

Železničar sledeću utakmicu igra u nedelju 17.8.2025.godine od 19.30 sa ekipom FK Radnički Niš na domaćem terenu.