ZA SVAKU DEVOJČICU KOJA JE VEROVALA DA MOŽE – SUBOTICA DOBIJA TEREN POSVEĆEN VIOLETI SLOVIĆ!

Kapiten Spartaka i reprezentacije Srbije izvešće početni udarac u petak, 15. avgusta, u 19 časova na obnovljenom mini-piču pored Gradskog stadiona.

Za svaku devojčicu koja je verovala da može. I dokazala da jeste! Već nekoliko dana društvenim mrežama kruži snimak mladih nada Spartaka koje u centru Subotice šire fudbalsku radost i poruku – „Fudbal je za sve, fudbal je za devojčice“.

Kroz ovaj projekat, FSS i Mozzart su prethodnih godina osnažili mlade dame širom zemlje da obuju kopačke i oslobode se predrasuda. Vrhunac zajedničke inicijative biće otvaranje prvog mini-pič terena u Srbiji koji je posvećen jednoj fudbalerki, u okviru akcije Fondacije Mozzart „Fudbal je više od igre“.

Violeta Slović, kapiten Spartaka i reprezentacije Srbije izvešće početni udarac u petak, 15. avgusta, u 19 časova na obnovljenom terenu pored Gradskog stadiona u Subotici!

„Nisam samo igrala fudbal, gradila sam put za sve koje dolaze“, poručila je naša najbolja igračica, prva dobitnica Zlatne lopte FSS-a, koja je svojim uspesima postala uzor i inspiracija devojčicama širom Srbije.

Baš zbog toga, ovaj teren neće biti običan sportski objekat, već simbol posvećenosti, istrajnosti i nepokolebljivosti. Otvoren za sve koji osećaju da je fudbal više od igre. Da je fudbal i za devojčice.

„Snaga žene je u istrajnosti – teren je naš prostor za borbu i pobedu“, naglasila je Violeta, koja je mnogo više od kapitena ŽFK Spartak i nacionalnog tima.

Ona je moderna junakinja u kopačkama, igračica koja je odbila i slavni Real Madrid da bi udarila čvrste temelje ženskog fudbala u Srbiji.

Veliki broj devojčica zaigraće fudbal na svečanom otvaranju u njenu čast, a Fondacija Mozzart nagradiće svaki gol, asistenciju i lep potez na ovom humanitarnom meču i celokupan fond donirati mlađim kategorijama ŽFK Spartak za nabavku opreme.

ŠESTI MINI-PIČ TEREN U OKVIRU AKCIJE „FUDBAL JE VIŠE OD IGRE“

Fondacija Mozzart do sada je izgradila pet mini-pič terena u okviru akcije „Fudbal je više od igre“. Početni udarac izveo je selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi, kome je posvećeno igralište u rodnom Nišu, a potom je ta čast pripala Aleksandru Kataiju (Srbobran), Aleksandru Mitroviću (Smederevo), Strahinji Pavloviću (Šabac) i Ademu Ljajiću (Novi Pazar).

