Najavljeno potpisivanje sporazuma o partnerstvu između Ministarstva prosvete i Šahovskog saveza Srbije

U Ministarstvu prosvete održan je sastanak, kome su prisustvovali pomoćnici ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić i srednje obrazovanje Anđelka Mirković, kao i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić i Šahovskog saveza Beograda Vladimir Šakotić.

Glavna tema sastanka bila je implementacija šaha u školski program i približavanje šaha kako roditeljima, tako i profesorima i nastavnicima.

Kao prvi korak ka uspostavljanju tešnje saradnje, najavljeno je potpisivanje Sporazuma o partnerstvu i saradnji između Ministarstva prosvete i Šahovskog saveza Srbije, koje bi trebalo da usledi do kraja meseca

