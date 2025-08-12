AKTUELNO

Ostali sportovi

Najavljeno potpisivanje sporazuma o partnerstvu između Ministarstva prosvete i Šahovskog saveza Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Šahovski savez Srbije ||

U Ministarstvu prosvete održan je sastanak, kome su prisustvovali pomoćnici ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić i srednje obrazovanje Anđelka Mirković, kao i predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić i Šahovskog saveza Beograda Vladimir Šakotić.

Glavna tema sastanka bila je implementacija šaha u školski program i približavanje šaha kako roditeljima, tako i profesorima i nastavnicima.

Kao prvi korak ka uspostavljanju tešnje saradnje, najavljeno je potpisivanje Sporazuma o partnerstvu i saradnji između Ministarstva prosvete i Šahovskog saveza Srbije, koje bi trebalo da usledi do kraja meseca

#Andrija Jorgić

#Ministarstvo prosvete

#partnerstvo

#saradnja

#Šahovski savez Srbije

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Andrija Jorgić, novi predsednik Šahovskog saveza Srbije

Društvo

SRBIJA OPEN 2025: OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN ŠAHA (FOTO)

Ostali sportovi

SRBIJA SPREMNA ZA EP U ŠAHU: Oglasio se predsednik Andrija Jorgić - idemo po zlato!

Društvo

Otvara se telefonska linija za roditelje đaka prvaka: Po prvi put broj đaka u odeljenju ograničen na 28

Ostali sportovi

JORGIĆ PRISUSTVOVAO OTVARANJU KADETSKOG ŠAHOVSKOG TURNIRA U BJELJINI: Uručena mu zahvalnica za angažman i podršku

Društvo

Novi Zakon ograničiće maksimalnu težinu đačkog ranca u Srbiji: Za prvake do 3 kilograma! Ovo je tabela