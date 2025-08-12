AKTUELNO

Fudbal

ORLOVI DOBIJAJU NOVE DRESOVE: Pogledajte kako će izgledati (FOTO)

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Najbolji fudbaleri Srbije uskoro će nositi dresove američke kompanije "Kapeli sport", a na internetu su se pojavile fotografije nove opreme "orlova".

Poznati američki brend tek osvaja evropsko tržište, a naši najbolji fudbaleri trebalo bi u njemu da igraju protiv reprezentacije Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Kako je saopštio Fudbalski savez Srbije ugovor je potpisan na četiri godine.

Domaći dres je tradicionalno crvene boje, ima moderan dizajn, upečatljiv krst u kombinaciji crvene i plave nijanse. Takođe, ima bele kvadratiće na ramanima i grb Fudbalskog saveza Srbije s prednje strane dresa na levoj strani, dok je logo s desne strane.

Druga verzija je u kraljevsko plavoj boji, s kvadratićima bele boje na ramenima, takođe s grbom i logom s prednje strane. Gostujuća varijanta je u beloj boji s mornarsko plavim detaljima oko rukava i na kragni. Na priloženim fotografijama je s prednje strane veliki simbol orla, ali portal Footyheadlines navodi da će on biti zamenjen fudbalskim grbom uz nekoliko manjih izmena.

"Alternativni domaći dres je u tamnoj kraljevsko plavoj boji, odaje počast istorijskom sportskom identitetu Srbije. Pod ranijim imenom Jugoslavija, fudbalska reprezentacija igrala je u plavim dresovima, tradicija koja se i danas vidi u košarci", piše portla Footyheadlines.

Gostujući dres se potpuno razlikuje od crvenog i plavog.

"Gostujući dres ima mornarsko plave detalje na kragni i oko rukava. Dobili smo informaciju da će se gostujući dres imati standardni fudbalski logo umesto orla kako je prethodno procurilo".

Autor: S.M.

