UŽASNA SCENA: Čuveni teniser kolabirao tokom meča! Odmah potrčali ka njemu i sudija i rival, morali da pomažu i lekari (VIDEO)

Najnovije vesti iz tenisa su takve da postaje sve jasnije zašto PTPA, odnosno sindikat tenisera, zahteva da se pronađu humaniji načini za nadmetanje od onih koji uključuju i višesatno igranje po najvećim temperaturama.

Naime, francuski teniser Artur Rinderkneš kolabirao je tokom meča trećeg kola Sinsinati opena upravo zbog ekstremne vrućine.

Tokom meča protiv Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, Rinderkneš je kolabirao u drugom setu pri rezultatu 2:2, nakon što je izgubio prvu deonicu u taj-brejku (7:6).

Temperatura naizgled nije bila visoka, 32 stepena po Celzijusovoj skali, ali je vlažnost vazduha bila preko 50%, što je činilo da je u hladu osećaj kao da je 40°C, a ko zna koliko više na betonu, na kome se nadmetanje i odvojalo.

Rinderkneš je posle jedne razmene pao na teren, pokrio lice peškirom, jasno pokazujući znake vrtoglavice i iscrpljenosti.

I glavni arbitar i kanadski rival su mu odmah pritrčali, kao i medicinski tim.



Obezbeđeni su odmah tzv. "ledeni peškiri" i vrećice sa ledom za hlađenje vrata, ruku i nogu.



Sam Francuz je posle tog hlađenja pokušao da nastavi meč, ali je izdržao samo još dva gema pre nego što je predao meč pri rezultatu 7:6(4), 4:2 za Ože-Alijasima.

Kada je malo došao sebi, Rinderkneš se oglasio na Instagramu, potvrdivši da je dobro i našalivši se na račun podloge koju je uporedio sa "vrućom pločom za kuvanje“.



Napisao je:

😲 Arthur Rinderknech collapsed mid-match due to the heat in Cincinnati.



The Frenchman was forced to retire after trailing 6-7 2-4 against Félix Auger-Aliassime.pic.twitter.com/PDwD6G2oOM — We Are Tennis (@WeAreTennis) 11. август 2025.

- Isprobao sam ovu novu verziju vrele ploče... Konačna presuda: uopšte nisam fan. Hvala na porukama, sve je u redu! Jedna velika čaša vode i nastavljamo dalje.

Rođen 23. jula 1995. u Gasinu, Francuska, Rinderkneš je profesionalni teniser koji je vrhunac dosadašnje karijere dostigao kao 42. na ATP listi u pojedinačnoj konkurenciji u oktobru oktobar 2022, i 124. u dublu (novembr 2021). Poznat je po snažnom servisu i agresivnom stilu igre, a još uvek nije osvojio titulu na Turneji.

Uvek su ga krasili borbenost i naročita fizička sprema, što incident u Sinsinatiju čini još iznenađujućim, ali i ukazuje na ozbiljnost uslova u kojima se turnir održava.

Temperature na Sinsinati openu jesu visoke, sa indeksom toplote koji je pogoršavao uslove, ali podloga na čiji račun se Francuz našalio ("GreenSet") dodatno zadržava toplotu, čineći teren još nepodnošljivijim za igru. A baš na njemu Rinderkneš je igrao skoro dva sata, što je dodatno iscrpelo njegov organizam.

Ovaj incident je ponovo pokrenuo diskusiju o rasporedu mečeva tokom vrelih letnjih dana. Rus Danil Medvedev je 2023. upozorio na opasnosti ekstremnih uslova, rekavši:

- Jedan igrač će umreti, pa će onda videti.

Naravno, svi se nadaju da do toga nikada neće doći, ali kada i jedan izdržili Rinderkneš kolabira, vreme je za "crveni alarm" u "belom sportu".

Autor: D.B.