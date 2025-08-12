TEŠKO MI JE I DA OSUŠIM KOSU... Monika Seleš prvi put progovorila o opakoj bolesti

Bivša jugoslovenska i američka teniserka Monika Seleš progovorila je prvi put o simptomima miastenije gravis - neuromišićne autoimune bolesti.

Igrala bih sa decom ili članovima porodice i promašila bih lopticu. Mislila sam da vidim dve loptice. To su očigledno, simptomi koje ne možete ignorisati. I za mene je tu počelo ovo putovanje. Trebalo mi je mnogo vremena da to prihvatim, da govorim otvoreno o tome, jer je to teška stvar. Mnogo utiče na moj svakodnevni život.

Ova 51-godišnja rođena Novosađanka rekla je da joj je ova bolest dijagnostikovana pre tri godine, a prvi put o tome priča uoči USopena, koji počinje 24. avgusta. Monika Seleš je uspešnu karijeru počela sa 16 godina, kada je 1990. osvojila Rolan Garos, a poslednji meč je odigrala 2003. godine.

Nacionalni institut SAD za neurološke poremećaje i moždani udar opisuje ovo stanje kao „hroničnu neuromišićnu bolest koja izaziva slabost u skeletnim mišićima“ što „najčešće pogađa mlade žene (do 40 godina) i starije muškarce (s više od 60 godina), ali može da se javi u bilo kojem uzrastu, uključujući i detinjstvo“.

"Nisam ni čula za bolest dok nisam otišla kod lekara"

Seleš je dodala da nikada nije čula za tu bolest dok nije otišla kod lekara koji ju je uputio neurologu pošto je primetila simptome duplog vida i slabost u rukama.



„Čak je i sušenje kose fenom postalo veoma teško. Kada su mi postavili dijagnozu, pomislila sam: ‘Šta?’ „, rekla je Seleš koja na promociji kampanje „Go for Greater“ sarađuje sa imunološkom kompanijom „Argenx“ iz Holandije.

Seleš je tokom karijere imala teške trenutke, poput napada nožem 1993. godine na turniru u Hamburgu, a govorila je i o povratku na teren i dočeka navijača na Ju-Es openu dve godine kasnije.

Način na koji su me dočekali… posle mog ranjavanja, nikada neću zaboraviti. To su trenuci koji ostaju zauvek u sećanju...

"Kao i u tenisu, opet krećem ispočetka"

O zdravstvenom stanju govori kao još jednom u nizu životnih izazova sa kojima se suočila.



Na teniskim terenima sam nekoliko puta morala da krećem ispočetka. Moj prvi veliki ‘reset’ bio je kada sam kao 13-godišnjakinja došla u SAD (iz Jugoslavije). Nisam govorila jezik, napustila sam porodicu. Bilo je to veoma teško vreme. Onda, naravno, postati vrhunska igračica, i to je ‘reset’, jer slava, novac, pažnja – sve to menja život, a teško je sa 16 godina nositi se s tim. Onda, naravno, moje ranjavanje – i tada sam morala da krenem ispočetka. I to je ono šta sada radim, rekla je Seleš i dodala da je savet svima koji se nose sa ovom autoimunom bolešću – da moraju da se prilagode.

Bila čudo od deteta

Monika Seleš je bila čudo od deteta, već sa 15 godina uništavala je najbolje teniserke sveta i bila je predodređena da postane superzvezda, čak i van okvira svog sporta. Snimala je reklame, maštala o glumačkoj karijeri i dospela na naslovne strane tabloida, zamerajući se čak i britanskoj kraljevskoj porodici. Mnogi je nisu voleli, ali je samo jedna mentalno poremećena budala mislila da uradi nešto povodom toga. Tog 30. aprila 1993. godine život joj se naglavačke promenio.

Ubodna rana bila je duboka samo centimetar i po i zarasla je za mesec dana, ali su psihološke posledice bile daleko gore. Uz činjenicu da se njen otac borio sa rakom, Monika se dugo borila sa depresijom i razvila poremećaj u ishrani, punila se brzom hranom i gomilala kilograme. Nikada nije bila ona stara, na veliku žalost svih ljubitelja tenisa....

Autor: D.B.