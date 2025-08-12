HAOS U KNEZ MIHAILOVOJ! Huligani lome izloge i uništavaju sve šta im se nađe na putu (VIDEO)

Navijači Leha lome divljaju u centru Beograda.

Navijači poljskog Leha prave velike nerede u centru Beograda! Polomili su nekoliko izloga prodavnica i napravili opšti haos...

Naime, oni su krenuli od Kalemegdana i tom prilikom su bukvalno uništavali sve što im "zasmeta" na putu.

Policija je hitno intervenisala i počela da hapsi huligane.

Inače, čak oko 1.000 navijača Leha se nalazi u Beogradu, a opšte je poznato da oni važe za izuzetno opasne u navijačkom svetu.

12.08.2025, Crvena Zvezda🇷🇸 - Lech Poznań🇵🇱, Lech Poznań 𝕳 in Belgrade before match, click for more here: https://t.co/9rMuUQ3JTh



🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/vo5fYBnnHZ — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) 12. август 2025.

Autor: D.B.