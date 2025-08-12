AKTUELNO

Fudbal

ZASTRAŠUJUĆE I JEZIVO! POLJSKI HULIGANI ŠPARTAJU BEOGRADOM KAO ARMIJA! Tetovirani od glave do pete lome izloge, pale baklje - ulivaju strah u kosti (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Luis Ascui, Pixabay.com ||

Poljski huligani prave haos po centru Beograda.

Navijači poljskog Leha otkako su kročili na tlo glavnog grada Srbije ne prestaju da prave haos.

Oni su tokom šetnje glavnom gradskom ulicom porazbijali izloge radnji, te je policija morala da interveniše i pohapsi izgrednike.

Svoju šetnju su nastavili i na drugim gradskim lokacijama, a na Trgu Republike su napravili i fotografiju za uspomenu.

Tom prilikom upaljene su i baklje.

Pogledjate:

Huligani Leha izgledaju zastrašujuće, svi su poskidali majice, a njihova tela prekrivena su raznim tetovažama.

Njihova fizionomija takođe uliva strah u kosti, jer svaki od njih ima skoro dva metra visine, a kada su u grupi izgledaju kao prava vojska.

Inače, huligani Leha u "pohodu na Beograd" nisu usamljeni pošto su im se pridružile i druge navijačke grupe - pristalice Lođa i Krakovije.


Meč Crvene zvezde i Leha na programu je od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić".

Autor: D.B.

#Beograd

#Knez Mihajlova

#Leh

#Navijači

#haos

POVEZANE VESTI

Fudbal

HAOS U KNEZ MIHAILOVOJ! Huligani lome izloge i uništavaju sve šta im se nađe na putu (VIDEO)

Domaći

UDOVICA SAŠE POPOVIĆA STIGLA U SAVA CENTAR Prve fotografije Suzane Jovanović i ćerke Aleksandre: U crnini od glave do pete, otečene od plakanja

Hronika

OPLJAČKANA BIVŠA MIS JUGOSLAVIJE! Lopov pratio Radmilu Živković Semez od banke do kuće, a onda je napao i oteo penziju od 125.000 dinara!

Politika

Prave haos pod maskama, a beže od kamera: Teroristi blokaderi kriju svoje lice dok izazivaju anarhiju u Beogradu

Politika

OVAKO JE SINOĆ IZGLEDALO JEZIVO NASILJE BLOKADERA! Sve je počelo kada su skinuli prsluke i začuli 'IMATE ZELENO SVETLO' Bacali su kamenice i flaše, ud

Društvo

'OSUDA JE GREH KOJI NAS RAZDVAJA' Episkop osečko-poljski i baranjski Heruvim o društvenim mrežama i problemu čovek u 21. veku: Svi smo se pretvorili u