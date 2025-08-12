AKTUELNO

Fudbal

SKANDALOZNI SUDIJA OPET U CENTRU PAŽNJE: Priznao da je gej, ušmrkavao 'beli prah' tokom EP, a sada ga čeka suspenzija zbog vređanja Klopa

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Dave Shopland ||

Fudbalski savez Engleske (FA) suspendovao je na dva meseca bivšeg premijerligaškog sudiju Dejvida Kuta, zbog uvredljivih komentara o bivšem treneru Liverpula Jirgenu Klopu objavljenim na društvenim mrežama.

FA u obrazloženju navodi da je Kut izrazio "duboko kajanje", priznavši da su njegovi komentari bili "grubi i neprimereni".

Dejvid Kut (43) će pored suspenzije morati uživo da pohađa edukativni kurs.

U novembru prošle godine na internetu se pojavio video snimak na kojem Kut pogrdno govori o nacionalnosti nemačkog trenera, a snimak je nastao u julu 2020. godine dok je Klop vodio Liverpul.

Mesec dana kasnije Kut je dobio otkaz u Premijer ligi, a ubrzo je suspendovan i od strane Evropske fudbalske unije (Uefa), zbog video snimka na kojem se navodno vidi kako koristi kokain tokom Evropskog prvenstva.

Kutu suspenzija od strane Uefe ističe 30. juna 2026. godine.

Autor: D.B.

#Skandal

#beli prah

#dejvid kut

#suspenzija

#vređanje klopa

