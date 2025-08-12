OVO JE SASTAV CRVENE ZVEZDE ZA LEH: Milojević napravio nekoliko promena u odnosu na utakmicu u Poljskoj!

Povrede skrojile startnih 11 crveno-belih za večerašnju utakmicu

Fudbaleri Crvene zvezde dočekaće večeras od 21.00 čas na stadionu "Rajko Mitić" poljski Leh, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crvena zvezda pobedila je Leh u Poznanju rezultatom 3:1. Dvostruki strelac na toj utakmici bio je Rade Krunić, jedan gol dao je Bruno Duarte, dok je pogodak za domaćina bio delo Mikaela Išaka.

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je dan pred utakmicu da njegova ekipa nije u euforiji posle ubedljive igre i pobede u Poljskoj. Jednostavno, za njega i igrače prvaka Srbije večerašnja utakmica ima ogroman značaj.

Za razliku od prvog meča, Vladan Milojević morao je da napravi nekoliko korekcija u startnih 11. Dva igrača iz utakmice u Poznanju, neće igrati za Crvenu zvezdu u revanšu. Mirko Ivanić biće odsutan zbog povrede lista i neće biti u protokolu, dok će Milson utakmicu početi sa klupe.

Na golu Crvene zvezde biće Mateus. Brazilac je bio mnogo važna figura za crveno-bele u prvoj utakmici. Plenio je sigurnošću i tako unosio preko potrebno samopouzdanje u redove srpskog šampiona.

Poslednja linija Crvene zvezde neće pretrpeti promene u odnosu na prvu utakmicu. Desnog beka igraće Seol iz Južne Koreje, a sa suprotne strane biće Nair Tiknizjan. Na pozicijama centralnih defanzivaca naći će se Miloš Veljković i Rodrigao.

U veznom redu mesta su rezervisana za Radeta Krunića i Timija Maksa Elšnika. Nekadašnji fudbaler Milana bio je najbolji fudbaler utakmice u Poznanju. Ne samo što je Krunić bio strelac dva važna gola, već je presekao sijaset akcija na sredini terena i gotovo dobio svaki duel, kako na zemlji, tako i u vazduhu. Njemu će opterećenje biti činjenica da bi mogao da dobije treći žuti karton od starta kvalifikacija, što bi značilo da bi morao da propusti narednu utakmicu.

Timi Maks Elšnik pokazao je da itekako ume da smiri igru, ali i da levom nogom posle prekida pronađe igrače koji su spremni da postignu gol. Na bočnim pozicijama došlo je do prinudnih korekcija. Mirka Ivanića će na levom krilu zameniti Piter Olajinka. Nigerijac je sanirao tešku povredu Ahilove tetive koja ga je prošle godine posle meča sa Monakom odvojila od terena više od pola godine.

Na desnoj strani Milsona će odmeniti poslednje pojačanje Crvene zvezde Šavi Babika. Reprezentativac Gabona igrao je i u Poznanju, međutim nije pokazao koliko i šta može. Deluje da su mu potrebne utakmice, a da u nogama ima ozbiljan arsenal kojim raspolaže i koji bi Crvenoj zvezdi mogao da ove sezone bude itekako od koristi.

Ispred veznog reda, ali malo povučenije od napadača trebalo bi da zaigra Bruno Duarte. Isto onako kao u Poznanju, kada je bio izuzetan, kada je pritiskao poslednju liniju odbrane Leha, a u isto vreme bio i od koristi veznim igračima Crvene zvezde. Odličnu partiju krunisao je lepim golom, nakon što je loptu osvojio Nair Tiknizjan.

Sam špic napada rezervisan je za Šerifa Endijaja, koji je i u Poljskoj pokazao koliko je važan šraf u igri Crvene zvezde. Nije Senegalac postigao gol, ali kao i da jeste. Toliko je radio za ekipu, privlačio igrače Leha na sebe, tako da je uvek ostavljao dovoljno prostora i čistine za bočne igrače, i one koji su dolazili iz druge linije, kao što je bio slučaj Radetom Krunićem.



Trener Vladan Milojević za ovu utakmicu pored Mirka Ivanića nije mogao da računa ni na Nemanju Radonjića koji je ušao u trenažni proces i trebalo bi da bude spreman za narednog protivnika Crvene zvezde. Isto tako, na povredu se požalio Marko Arnautović. Trenirao je smanjenim intenzitetom i veliko je pitanje, da li će on uopšte biti večeras u protokolu. A, i ako bude vrlo je moguće da neće ulaziti u igru, kako ne bi pogoršao stanje povrede.

Tim Crvene zvezde za Leh u formaciji (4-4-1-1): Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Babika, Krunić, Elšnik, Olajinka - Duarte - Endijaj.

Autor: D.B.