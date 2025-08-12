POHAPŠENI POLJSKI NAVIJAČI! Divljali i razbijali izloge u Knez Mihajlovoj - Policija hitno reagovala

Najmanje deset huligana poljskog Leha privedeno je danas u samom centru Beograda - u Knez Mihailovoj ulici, svega nekoliko sati uoči duela njihovog kluba i Crvene zvezde (21.00, RTS1, Arena premijum 1) u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prema informacijama koje prenosi stranica "Hooligans.czOfficial", grupa huligana iz Poljske demolirala je izloge lokala u samom srcu srpske prestonice.

12.08.2025, Crvena Zvezda🇷🇸 - Lech Poznań🇵🇱, ~250 Lech Poznań 𝕳 & friends in the center of Belgrade. 10 Polish lads arrested by the Serbian 1312, click for more here: https://t.co/9rMuUQ3JTh



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/VJ9CbszxKf — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) 12. август 2025.

Brzom i odlučnom intervencijom policije, veći incidenti su sprečeni, a najmanje deset pristalica aktuelnog šampiona Poljske je uhapšeno.

U neredima nisu učestvovali samo navijači Leha, pošto su u Beograd doputovali i pripadnici "bratskih" grupa iz Krakovije i LKS Lođa, koji su se pridružili pravljenju haosa.

Prema dostupnim informacijama, u Beograd je tokom dana stiglo oko 1.000 poljskih navijača, a pitanje je koliko će ih na kraju uopšte ući na "Marakanu", s obzirom na to da je veliki deo učestvovao u incidentima.

Svedoci događaja kažu da su huligani, pre nego što je policija reagovala, polugoli marširali centrom grada, povremeno uzvikivali parole i palili baklje kod Trga Republike, ispred spomenika Knezu Mihailu.

12.08.2025, Crvena Zvezda🇷🇸 - Lech Poznań🇵🇱, Lech Poznań 𝕳 in the center of Belgrade before match, click for more here: https://t.co/9rMuUQ3JTh



All in one place. Tap to download.

🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/SyFATuW1bZ — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) 12. август 2025.

Podsećamo, Crvena zvezda u večerašnji duel ulazi sa prednošću od 3:1 iz prvog meča, a pobednik ide na boljeg iz okršaja Pafos – Dinamo Kijev. Prvi meč su dobili Kiprani sa 1:0.

Autor: D.B.