IVANA ŠPANOVIĆ DONOSI ODLUKU KOJA ĆE IZNENADITI SVE: Evo o čemu se radi!

Srpska atletičarka na korak do važne odluke!

Na Nacionalnom atletskom stadionu u Budimpešti je održan Memorijal Đula Ištvan, deo zlatne kontinentalne serije. Srbija je imala dve predstavnice u skoku udalj - Ivanu Španović i Milicu Gardašević – koje su zauzele peto i šesto mesto u jakoj međunarodnoj konkurenciji.

Španović je do pete pozicije stigla skokom od 6,51 metar, uz još tri pokušaja od 6,33; 6,31 i 6,19 metara. Gardašević je bila tik iza, sa najboljim rezultatom od 6,47 metara, a zabeležila je i skokove od 6,34 i 6,21 metar.

Glavna dilema za Ivanu Španović sada je da li će za mesec dana na Svetskom prvenstvu u Tokiju nastupiti u obe discipline – skoku udalj i troskoku – ili će se fokusirati samo na troskok, koji je do sada bio sekundarna disciplina, ali u kojem je ove sezone ostvarila značajan napredak.

- Posle ovog takmičenja odlučićemo da li će Ivana u Japanu skakati samo troskok ili i udalj - izjavio je trener Goran Obradović za "Politiku" uoči nastupa u Budimpešti.

Autor: D.B.