(UŽIVO) CRVENA ZVEZDA - LEH: Dobar tempo, loše završnice

CRVENA ZVEZDA - LEH 21.00

Fudbaleri Crvene zvezde od 21 čas na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju poljski Leh u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona..

Tim Vladana Milojevića je u prvoj utakmici u Poznanju slavio 3:1 i tako stekao ogromnu prednost.

Pobednik ovog dvomeča sastaće se u plej-of fazi za ulazak u Ligu šampiona protiv boljeg iz dvomeča Pafos - Dinamo Kijev.

21:37

37' - Elšnik oprobao šut

Još jedan napad Zvezde po desnoj strani, Elšnik je oprobao šut, ali lopta ide pored gola.

21:36

35' - Duarte izblokiran

Dobro je tekao napad Zvezde, Duarte je ušao u srce kaznenog prostora i šutirao, ali je njegov pokušaj izblokiran. U nastavku su igrači Zvezde zakomplikovali sutiaciju i ostali bez nove prilike.

21:30

29' - Šansa za goste

Bengtston je šutirao pored gola sa oko 22-23 metra.

21:23

23' - Milić ugrozio Zvezdu

Palma je izveo korner, lopta je otišla na drugu stativu gde se nalazio Milić, ali je glavom šutirao pored gola.

21:21

21' - Žuti karton za Duartea

Napadač crveno-belih prekršajem je zaustavio kontru Leha.

21:18

18' - Auh, kakva šansa za Zvezdu

U manje od 60 sekundi Zvezda je imala tri šanse da matira goste.

Elšnik je šutirao sa desetak metara, golman Mrozek odbranio, natrčao je Olajinka, ali Mrozek još jednom odbranio. Posle kornera loptu je zahvatio Duarte, a Babika je nije zahvatio na petercu.

21:17

15' - Preti Leh

Milić je bio u situaciji da ugrozi gol Zvezde, ali se nije najbolje snašao.

21:07

8' - Izmena u Lehu

Robert Gumni je morao van igre zbog povrede, menja ga Filip Šimčak.

21:05

7' - Poljaci pripretili

Palma je izveo korner, a Škripčak šutirao preko gola.

21:04

5' - Mateus brani šut Palme

Luis Palma je izveo slobodan udarac posle trominutne pauze zbog lekarske pomoći Gumniju.

Šutirao je pojačanje iz Seltika, a Mateus odbranio i izbacio loptu u korner.

Gumni ne može da nastavi meč.

21:02

2' - Žuti karton za Veljkovića

Francuski sudija Leteksije je neumoljiv, odmah žuti karton za defanzivca Zvezde zbog prekršaja ispred kaznenog prostora.

Gumi je dobio udarac, a Leh će imati slobodan udarac sa oko 20 metara od gola Mateusa.

21:01

Počela je utakmica

19:51

Umesto Ivanića igra Olajinka

Od ranije je poznato da Mirko Ivanić zbog povrede preskače revanš sa Lehom.

Trener Vladan Milojević je u poslednji čas odlučio da ga zameni Piter Olajinka.

19:40

SASTAVI

CRVENA ZVEZDA - LEH

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Fransoa Leteksije (Francuska)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Elšnik, Krunić, Babika, Olajinka - Duarte, Endijaj. Trener: Vladan Milojević

LEH: Mrozek - Pereira, Skrzipčak, Milić, Mutinjo - Kozubal, Tordarson - Gumni, Palma, Bengston - Išak. Trener: Nils Frederiksen

Autor: D.B.