ZVEZDA SA KIPRA LOVI LIGU ŠAMPIONA: Endijaj poslao Leh u prošlost, Pafos poslednja prepreka na putu ka slavi i bogatstvu

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u plej-of fazu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-beli su remizirali u revanšu trećeg kola kvalifikacija protiv poljskog Leha rezultatom 1:1 (1:0) i ukupnim rezultatom 4:2 prošli dalje.

TOK MEČA:

Gotova je utakmica

90+2' - GOOOL! Išak za 1:1

Smušeno je reagovala odbrana Zvezde, Elšnik loše ispucao loptu, a Išak pogodio mrežu.

86' - Katai menja Endijaja

Šerif Endijaj se žali na povredu.

81' - Ogroman problem za Zvezdu, žuti za Krunića

Neverovatno, Rade Krunić je zaradio žuti karton zbog faula na sredii svoje polovine.

Ovo znači da Krunić neće igrati u prvoj utakmici protif Pafosa jer je imao od ranije žuti karton.

Krunić se tako pridružio Rodrigau, koji zbog crvenog kartona neće igrati protiv Kiprana.

80' - Žuti za Rodrigeza i Milsona

71' - Dvostruka izmena u Zvezdi

Vladimir Lučić i Felisio Milson ulaze u igru. Izlaze Piter Olajinka i Šavi Babika.

Milojević je zamenio krila.

64' - Endijaj je mogao da duplira vođstvo

Odlična akcija Zvezde, Seol je centrirao sa desne strane, Šerif Endijaj bio najviši u skoku, ali je lopta bila previsoka pa je šutirao preko gola.

59' - Palma izblokiran

Pokušao je Palma da lobuje živi zid Zvezde, ali je izblokiran.

57' - Crveni karton za Rodrigaa!

Brazilac je kao poslednji igrač odbrane faulirao Bengtsona ispred šesnaesterca. Prethodno je "pukla" odbrana Zvezde, Bengtson bi praktično izbio sam ispred Mateusa da nije fauliran.

54' - Elšnik šutira

Šutirao je slovenački reprezentativac sa ivice šesnaesterca, Mrozek odbranio tako što je odbio loptu.

52' - Išak u šansi

Najbolji igrač Leha oprobao je šut, ali slabo je to za Mateusa.

46' - Izmena kod gostiju

Umesto Gislija Tordarsona u igri je Timoti Ouma.

44' - Penal za Zvezdu!

Olajinka je fauliran za najstrožu kaznu.

Babika je prošao po desnoj strani, nabacio ka Olajinki, ali su gosti stigli pre do lopte. Međutim, ona se odbila do Olajinke koji je udaren po nogama.

37' - Elšnik oprobao šut

Još jedan napad Zvezde po desnoj strani, Elšnik je oprobao šut, ali lopta ide pored gola.

35' - Duarte izblokiran

Dobro je tekao napad Zvezde, Duarte je ušao u srce kaznenog prostora i šutirao, ali je njegov pokušaj izblokiran. U nastavku su igrači Zvezde zakomplikovali sutiaciju i ostali bez nove prilike.

29' - Šansa za goste

Bengtston je šutirao pored gola sa oko 22-23 metra.

23' - Milić ugrozio Zvezdu

Palma je izveo korner, lopta je otišla na drugu stativu gde se nalazio Milić, ali je glavom šutirao pored gola.

21' - Žuti karton za Duartea

Napadač crveno-belih prekršajem je zaustavio kontru Leha.

18' - Auh, kakva šansa za Zvezdu

U manje od 60 sekundi Zvezda je imala tri šanse da matira goste.

Elšnik je šutirao sa desetak metara, golman Mrozek odbranio, natrčao je Olajinka, ali Mrozek još jednom odbranio. Posle kornera loptu je zahvatio Duarte, a Babika je nije zahvatio na petercu.

15' - Preti Leh

Milić je bio u situaciji da ugrozi gol Zvezde, ali se nije najbolje snašao.

8' - Izmena u Lehu

Robert Gumni je morao van igre zbog povrede, menja ga Filip Šimčak.

7' - Poljaci pripretili

Palma je izveo korner, a Škripčak šutirao preko gola.

5' - Mateus brani šut Palme

Luis Palma je izveo slobodan udarac posle trominutne pauze zbog lekarske pomoći Gumniju.

Šutirao je pojačanje iz Seltika, a Mateus odbranio i izbacio loptu u korner.

Gumni ne može da nastavi meč.

2' - Žuti karton za Veljkovića

Francuski sudija Leteksije je neumoljiv, odmah žuti karton za defanzivca Zvezde zbog prekršaja ispred kaznenog prostora.

Gumi je dobio udarac, a Leh će imati slobodan udarac sa oko 20 metara od gola Mateusa.

Počela je utakmica

19:51

Umesto Ivanića igra Olajinka

Od ranije je poznato da Mirko Ivanić zbog povrede preskače revanš sa Lehom.

Trener Vladan Milojević je u poslednji čas odlučio da ga zameni Piter Olajinka.

19:40

SASTAVI

CRVENA ZVEZDA - LEH

Stadion: Rajko Mitić

Sudija: Fransoa Leteksije (Francuska)

CRVENA ZVEZDA: Mateus - Seol, Veljković, Rodrigao, Tiknizjan - Elšnik, Krunić, Babika, Olajinka - Duarte, Endijaj. Trener: Vladan Milojević

LEH: Mrozek - Pereira, Skrzipčak, Milić, Mutinjo - Kozubal, Tordarson - Gumni, Palma, Bengston - Išak. Trener: Nils Frederiksen

Autor: D.B.