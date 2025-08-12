SRPSKE ODBOJKAŠICE IGRALE PROTIV MUŠKARACA: Skandal na Svetskom prvenstvu, izbačen rival Srbije

Svetska odbojkaška federacija (FIVB) donela je šokantnu odluku i eliminisala Vijetnam sa Svetskog prvenstva za odbojkašice do 21 godine.

Srbija je u grupnoj fazi pretrpela poraz od Vijetnama, što je uticalo na plasman naše selekcije, koju predvodi Marijana Boričić. Međutim, poslednjeg dana takmičenja usledila je suspenzija Vijetnama od strane FIVB. Kao razlog navodi se nastup dve igračice koje nisu imale pravo učešća.



Iako FIVB nije zvanično potvrdio, spekuliše se da su pomenute igračice transrodne osobe. Na to su indirektno ukazivale i druge reprezentacije, uključujući i selektorku Srbije nakon poraza, koja je izrazila žaljenje što se njena ekipa nije imala priliku da se prethodno spremi igrajući prijateljske utakmice protiv muških kadetskih ili omladinskih selekcija.



FIVB je objavio sledeće saopštenje:

- Nakon sumnji da je Odbojkaški savez Vijetnama koristio nedozvoljenu igračicu u timu za Svetsko prvenstvo za žene do 21 godine 2025. u Indoneziji, FIVB je sproveo istragu. Utvrđeno je da igračica nije ispunjavala uslove za nastup, prema članu 12.2 Disciplinskog pravilnika FIVB iz 2023. Sve utakmice Vijetnama u kojima je igračica nastupila registrovane su službenim rezultatom u korist protivnika, a igračica je diskvalifikovana. Slučaj će biti prosleđen Disciplinskoj komisiji FIVB radi procene daljih sankcija. Odbojkaški savez Vijetnama i igračica biće pozvani da dostave svoje stavove. FIVB neće davati dalje komentare dok je postupak u toku - navodi se u saopštenju.

Ovom odlukom, Srbija se plasirala u osminu finala sa drugog mesta u grupi i sastaće se sa Turskom u sredu od 11 časova.

Autor: D.B.