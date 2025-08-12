AKTUELNO

Fudbal

Ori se pesma 'delija', bakljada ispred 'Marakane' - Nema igla gde da padne

Izvor: Informer, Foto: Tanjug /MARKO ĐOKOVIĆ ||

Reke ljudi slivaju se ispred "Marakane"! Crvena zvezda dočekuje Leh iz Poznanja (21.00) u revanš meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a svega pola sata uoči utakmice ispred našeg najvećeg stadiona nema igla gde da padne.

Crveno-beli su, zahvaljujući dobroj partiji i trijumfu u Poznanju (3:1), jednom nogom praktično u plej-of rundi kvalifikacija za najjače kontinentalno takmičenje. Prolaz se, pretpostavljamo, kod "delija" ne dovodi u pitanje, ali to nije razlog da srpskog šampiona večeras ne podrže u velikom broju.


"Marakana" je rasprodata gotovo do poslednjeg mesta, tako da se očekuje velika gužva i spektakl.

Autor: D.B.

