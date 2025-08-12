JOKIĆEV SAIGRAČ U ŠOKU OTKRIO: Svaki put im ubaci 50 poena, tamo ima mnogo Srba

Neverovatan je talenat Nikole Jokića. Deluje to i putem televizije, a još bolje iz prvog lica, o čemu svedoči i košarkaš Denvera, Pejton Votson.

Amerikanac ističe da je ogromna privilegija igrati u timu sa reprezentativcem Srbije za kojeg granice ne postoje. Posebno kada igra protiv Vašingtona gde ima dodatan motiv.

I to zato što je u prestonici SAD-a ogromna srpska zajednica koja uvek dočeka Jokića raširenih ruku.

- Tamo postoji velika srpska zajednica i čim uđeš u dvoranu sa Jokićom, publika poludi. Kao da smo domaći tim. I svaki put, bez obzira ko igra centra za Vizardse, prve moje godine je bio Denijel Geford, a druge mislim Jonas Valančunas, on tamo ubaci 50 poena i ima 20 skokova. Uvek je nešto ludo, samo zato što je toliko Srba. I to je neverovatno da može tek tako da prebaci i kaže: "Sad ću imati 50" - rekao je Votson.



Interesantno da Jokićev saigrač uopšte ne greši pošto je Nikola prošle sezone Vizardsima ubacio 56 poena i 16 skokova, a sezonu pre je ubacio 42 poena i skupio 12 lopti?!

Očigledno da je Jokić zaista posebno motivsan kada sa Denverom gostuje Vašingtonu.

Autor: D.B.