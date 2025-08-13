AKTUELNO

Ostali sportovi

IVANA ŠPANOVIĆ OSTAVILA SVET U ŠOKU! Neće da brani zlato na Svetskom prvenstvu, izabrala novu disciplinu: Čekala sam 10 godina!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/STRAHINJA AĆIMOVIĆ ||

Aktuelna svetska šampionka u skoku u dalj, proslavljena srpska atletičarka Ivana Španović, neće braniti zlato na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Gledaćemo Ivanu na prvenstvu u Japanu, ali ne u disciplini skok u dalj, već na takmičenju u u troskoku!

Ivana je 2023. godine u Budimpešti skokom od 7.14 metara stigla do zlatne medalje na Svetskom prvenstvu i tako kompletirala sve evropske i svetske titule u dvorani i na otvorenom, pa je sada rešila da se oproba i u troskoku.

"Odlučili smo da se ne takmičim u Tokiju u skoku udalj, gde je trebalo da branim titulu svetskog šampiona, već ću se takmičiti samo u troskoku. Srećna sam što mogu da kažem da sam zdrava, veoma samouverena i uzbuđena zbog putovanja zvanog ‘troskok’. Čekala sam 10 godina na zeleno svetlo da se takmičim", objasnila je svoju neočekivanu odluku Ivana.

Podsetimo, Ivana je nedavno na Prvenstvu Srbije za seniore oborila lični rekord u troskoku, pošto je zabeležila skok od 14.43 metra.

pročitajte još

LOŠE VESTI STIGLE U HUMSKU: UEFA brutalno kaznila Partizan

Autor: Marija Radić

#Ivana Španović

#Japan

#Skok

#disciplina

#rekord

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

Ivana Španović i Elzan Bibić najbolji atletičari Srbije za 2023. godinu

Sport

KAKAV SKOK IVANE ŠPANOVIĆ! Srpska atletičarka podigla naciju na noge!

Ostali sportovi

Ivana Španović napada zlato u Parizu: Najbolja srpska atletičarka spremna za krunu bogate karijere

Ostali sportovi

SRBIJO, OPUSTI SE! Oglasila se Ivana Španović pred Olimpijske igre

Ostali sportovi

'BILA SAM STVARNO BLIZU' Prvo oglašavanje Angeline Topić nakon što joj je za milimetar IZMAKLO zlato na Svetskom prvenstvu

Ostali sportovi

Ogroman uspeh! Angelina Topić peta na Svetskom prvenstvu u Glazgovu