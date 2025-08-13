IVANA ŠPANOVIĆ OSTAVILA SVET U ŠOKU! Neće da brani zlato na Svetskom prvenstvu, izabrala novu disciplinu: Čekala sam 10 godina!

Aktuelna svetska šampionka u skoku u dalj, proslavljena srpska atletičarka Ivana Španović, neće braniti zlato na predstojećem Svetskom prvenstvu u Tokiju.

Gledaćemo Ivanu na prvenstvu u Japanu, ali ne u disciplini skok u dalj, već na takmičenju u u troskoku!

Ivana je 2023. godine u Budimpešti skokom od 7.14 metara stigla do zlatne medalje na Svetskom prvenstvu i tako kompletirala sve evropske i svetske titule u dvorani i na otvorenom, pa je sada rešila da se oproba i u troskoku.

"Odlučili smo da se ne takmičim u Tokiju u skoku udalj, gde je trebalo da branim titulu svetskog šampiona, već ću se takmičiti samo u troskoku. Srećna sam što mogu da kažem da sam zdrava, veoma samouverena i uzbuđena zbog putovanja zvanog ‘troskok’. Čekala sam 10 godina na zeleno svetlo da se takmičim", objasnila je svoju neočekivanu odluku Ivana.

Podsetimo, Ivana je nedavno na Prvenstvu Srbije za seniore oborila lični rekord u troskoku, pošto je zabeležila skok od 14.43 metra.

pročitajte još LOŠE VESTI STIGLE U HUMSKU: UEFA brutalno kaznila Partizan

Autor: Marija Radić