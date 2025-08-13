Srpskom reprezentativcu preti 30 GODINA ROBIJE: U Americi optužen za posedovanje dečije por*ografije

Srpski državljanin i talentovani veslač Lav Adamov (20), dok je vreme provodio u Americi pohađajući Univerzitet u Iriju, optužen je za posedovanje dečije po**ografije, a zbog čega mu preti čak 30 godina zatvora.

Vršilac dužnosti državnog tužiioca SAD, Troj Riveti, oglasio se tim povodom i istakao kako je jedan od najtalentovanijih srpskih veslača optužen.

- Državljanina Srbije koji živi u državi Njujork Savezna velika porota u Pitsburgu optužila je za kršenje saveznih zakona koji se odnose na sek*ualnu eksploataciju maloletnika - saopštio je Troj Riveti.

Na zvaničnom sajtu tužilaštva se navodi kako je Adamov, rodom iz Zrenjanina, u SAD sa studentskom vizom i kako se tereti da je od 13. januara do 15. maja došao u posed spornog materijala.

- Zakon predviđa za prijem ovakvog sadržaja maksimalnu ukupnu kaznu od 20 godina zatvora, novčanu kaznu od 250.000 dolara ili oboje. Što se tiče optužbe za posedovanje, zakon predviđa maksimalnu ukupnu kaznu od 10 godina zatvora, novčanu kaznu od 250.000 dolara ili oboje. Prema saveznim Smernicama za izricanje kazni, stvarna izrečena kazna zasnivala bi se na težini krivičnih dela i prethodnoj kriminalnoj evidenciji okrivljenog, ako postoji - stoji na zvaničnom sajtu.

U ceo slučaj uključio se i FBI koji je sproveo svoju istragu.

Autor: S.M.