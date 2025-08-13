AKTUELNO

FIBA se oglasila zbog Nikole Jokića - Ovako? Samo zbog Srbije

Na Instagram profilu Evrobasketa osvanula je fotografija Nikole Jokića. Uhvatio je fotograf vrlo emotivan momenat našeg asa tokom meča, a FIBA je zaključila da je takav samo kada igra za Srbiju.

Istina, Nikola emocije pokazuje samo kada igra za reprezentaciju i u slučaju pobede ili poraza njegovih konja. U dresu Denvera je to ipak na nekom drugom nivou. Videli smo nedavno da se slomio i zaplako u Subotici zbog pobede svog grla na Dužijanci, čuvenoj trci.


Videli smo i prošle godine na Olimpijskim igrama u Parizu kada je vodio Srbiju do bronzane medalje koliko Jokiću znači igranje za Srbiju. Ali, i pre nekoliko dana kada je meč sa Kiprom koji je rešen posle prvih pet minuta, gledao cupkajući pored klupe, jer nije igrao.

Podsetila je FIBA na legendarnu fotografiju radovanja Nikole Jokića sa Olimpijskih igara, što zaista viđamo sada kada nosi dres reprezentacije. Retko sa istim emocijama, željom i žarom igra u NBA ligi.

"Emocije kao ove? Samo kad igra za Srbiju", opis je Nikoline fotografije na Instagram nalogu.

Podsećamo, Srbija je prve dve pripremne utakmice odigrala iza zatvorenih vrata, pobedila je Bosnu i Hercegovinu (126:89), a potom i reprezentaciju Poljske (79:67). U prvoj utakmici na Kipru bili su "orlovi" bolji od Grčke (76:66), a potom su deklasirali domaćina (122:55).

Posle Kipra sledi Superkup u Nemačkoj gde ćemo u Minhenu za rivale, osim domaćina, imati reprezentacije Turske i Češke, a utakmice su predviđene za 15. i 16. avgust. Poslednja provera pred polazak na Evrobasket biće spektakl sa Slovencima koji je zakazan za 21. avgust u Beogradskoj areni. "Orlovi" će na Evropskom šampionatu (27. avgust do 14. septembar) igrati u A grupi u Rigi, a rivali su joj domaćin Letonija, Portugal, Estonija, Turska i Češka.

