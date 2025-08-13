AKTUELNO

Ovo je srpski reprezentativac koji je optužen za posedovanje dečije por*ografije

Izvor: Telegraf, Foto: Facebook.com/Lav Adamov ||

Srpski reprezentativac Lav Adamov uhvaćen je u Sjedinjenim Američkim Državama kako poseduje materijal koji spada u dečiju por*nografiju, zbog čega je kasnije optužen od strane državnog tužioca.

Njega je put odveo u Ameriku na studije univerziteta u Iriju, Pensilvaniji, kao jednog od najperspektivnijih mladih veslača koje Srbija ima. Kako se navodi u optužnici, od 13. januara do 15. maja primao je materijal koji prikazuje seksualnu eksploataciju maloletnika.

Prema zakonu SAD za ovakva dela predviđa se maksimalna ukupna kazna od 20 godina zatvora, novčana kazna od 250.000 dolara ili oboje. Ako se u obzir uzme i optužba za posedovanje, zakon predviđa 10 godina zatvora, novčanu kaznu od 250.000 dolara ili oboje.

Lav je jedan od najperspektivnijih srpskih veslača rođen 2004. godine, a dok je bio u Srbiji trenirao je u veslačkom klubu Begej 1883 u Zrenjaninu.

