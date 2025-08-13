AKTUELNO

Ovako nešto svet sporta ne pamti: Fudbaler dobio otkaz posle samo nekoliko sati

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Dobio je ugovor, a onda je napravio grešku koja ga je skupo koštala.

Naime, u dresu novog kluba Himnastika proveo je svega nekoliko sati. On je potpisao ugovor i bio predstavljen javnosti u utorak u 13:06 po lokalnom vremenu, a već u 17:02 usledio je raskid saradnje.

Vest o njegovom dolasku klub je objavio na društvenim mrežama, ali radost među navijačima nije potrajala. Nedugo zatim, društvene mreže preplavili su pozivi da Kalderon odmah napusti klub. Razlog za to bio je stari snimak iz sezone 2023/24, kada je, kao fudbaler Kordobe, slavio pobedu nad B timom Barselone.

Tokom povratka autobusom, zabeleženo je skandiranje uvredljivih poruka na račun Katalonaca, uključujući i rečenicu: "Prokleti bili svi Katalonci".

Taj momenat bio je dovoljan da ga lokalna javnost proglasi neprijateljem Katalonije, pa je uprava Himnastike ekspresno prekinula saradnju. Zanimljivo je da je, uprkos raskidu ugovora, objava o njegovom transferu na klupskim mrežama ostala još gotovo ceo naredni dan.

- Naš klub predstavlja grad i navijače koji se ponose svojom istorijom, identitetom i vrednostima. Od svakog igrača očekujemo poštovanje, zajedništvo i društvenu odgovornost. Žao nam je zbog neprijatne situacije i izvinjavamo se svim članovima kluba, akcionarima i navijačima. Uveravamo sve da radimo na tome da izgradimo najbolji mogući tim - saopštili su iz Himnastika.

Autor: S.M.

