I ONA ĆE IGRATI NA US OPENU: Venus Vilijams dobila specijalnu pozivnicu za grend slem

Organizatori US opena dodelili su specijalne pozivnice za poslednji grend slem turnir u muškoj i ženskoj konkurenciji. Nema dileme da je najzvučnije ime koje je dobilo "vajld kard" iskusna Venus Vilijams.

Ova 45-godišnjakinja je dva puta u karijeri osvojila ovaj turnir u singl konkurenciji, 2000. i 2001. godine, kao i dva puta u dublu, 1999. i 2009. Ona se trenutno nalazi na 654. mestu VTA liste.

Specijalne pozivnice za US Open dobile su još Klervi Ngunue, Hulijeta Pareha, Kejti Mekneli, Valeri Glozman, Alisa En, Karolina Garsija i Talija Gibson.

Kad su teniseri u pitanju, "vajld kard" je otišao u ruke Tristana Bojera, Nišeša Basavaredija, Brendona Holta, Emilija Nave, Stefana Dostanića, Darvina Blanša, Valentina Rožera i Tristana Skulkejta. 

US Open biće održan od 24. avgusta do 7. septembra.

