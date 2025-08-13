AKTUELNO

Košarka

TUŽNE VESTI IZ REGIONA: Preminula jedna od najistaknutjih hrvatskih košarkašica

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Jedna od najistaknutijih hrvatskih košarkašica Mirjana Tabak Kovčo umrla je u 53. godini.

Igračica izuzetne energije i harizme, Mira, kako su je zvali prijatelji i saigrači, ostavila je neizbrisiv trag na parketu i van njega.

Tokom svoje karijere predvodila je ekipu Splita do dvostruke titule šampiona, 1993. i 1994. godine, a upravo iz tih godina potiče i njeno čvrsto prijateljstvo sa Vedranom Grgin, koje je kasnije krunisano kumstvom.

Ljubav prema sportu prenela je i na svoju decu, ćerka Iva danas je kapiten istog kluba u kojem je njena majka gradila slavu, dok druga ćerka, Marija, nastupa za odbojkaški tim u Sjedinjenim Američkim Državama, gde studira.

Najmlađi član porodice, sin Ante, još uvek je u školskim danima. Iza Mirjane ostaje sećanje na sportistkinju koja je svojom borbom, igrom i toplinom srca inspirisala generacije.

Autor: Iva Besarabić

#Košarka

#Mirjana Tabak Kovčo

#Smrt

#Sport

#Tragedija

#region

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

PREMINULA LEGENDARNA JUGOSLOVENSKA KOŠARKAŠICA: Bila je vicešampion sveta, čuvena Razija Mujanović se oprostila teškim rečima

Košarka

TUGA U PARTIZANU: Preminula jedna od najvećih legendi košarkaškog kluba

Košarka

SRPSKI SPORT ZAVIJEN U CRNO: Preminula legendarna košarkašica

Extra

TUGA! Umro Josip Pejaković: Sin objavio tužne vesti

Fudbal

PREMINULA LEGENDA TOTENHEMA: Londonski klub saopštio tužne vesti (FOTO)

Košarka

'MORAMO DA IZVUČEMO POUKE' Marina Maljković jasna posle poraza košarkašica od Italije: Bilo je ovo jedno veliko iskustvo