LIVERPUL ZAVRŠIO JOŠ JEDNO POJAČANJE: Mladi štoper stiže na Enfild za 26 miliona evra

Fudbalski klub Parma prihvatio je ponudu Liverpula za italijanskog defanzivac Đovanija Leonija.

Ponuda Liverpula za 18-godišnjeg štopera iznosila je 26 miliona funti, uz bonuse, preneo je danas Skaj Sports (Sky Sports).

Leoni sad ima dozvolu da otputuje u Liverpul kako bi se dogovorio oko ličnih uslova i obavio lekarske preglede, koji se očekuju da će početi danas.

Skaj Sports je naveo i da su "elitni" italijanski klubovi i određeni timovi iz Premijer lige takođe bili zainteresovani za Leonija, kao i da će se italijanski defanzivac odmah priključiti prvom timu Liverpula, koji ne planira da ga pošalje na pozajmicu.

Leoni je u Parmu došao u avgustu prošle godine, i od tad je odigrao 17 utakmica za taj klub.

Autor: Marija Radić