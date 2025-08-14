ŠOK ZA NAVIJAČE: Nemanja Matić i Lion raskinuli ugovor

Srpski fudbaler Nemanja Matić i Lion raskinuli su ugovor.
Nemanja Matić koji ima 37 godina nije u planovima trenera Fonseke, pre svega zbog plate koja je 400.000 evra mesečno koja je i druga u klubu.
Sve je urađeno daleko od očiju javnosti, a francuski klub je prekid saradnje potvrdio objavom na društvenim mrežama:
Nemanja Matić and OL end their collaboration 🤝— Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) 14. август 2025.
Thank you for all the great moments, Nemanja 🙌🔴🔵
Best of luck for the future ⚽️💫 pic.twitter.com/zA9RpZYvp3
"Nemanja Matić i Olimpik Lion prekidaju saradnju. Hvala ti na sjajnim trenucima, Nemanja! Srećno u budućnosti", poručili su iz Liona.
Matić je u redove francuskog velikana stigao kao veliko pojačanje, ali se njegova epizoda na stadionu "Groupama" završila ranije nego što se očekivalo.
Autor: Iva Besarabić