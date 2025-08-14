AKTUELNO

ŠOK ZA NAVIJAČE: Nemanja Matić i Lion raskinuli ugovor

Srpski fudbaler Nemanja Matić i Lion raskinuli su ugovor.

Nemanja Matić koji ima 37 godina nije u planovima trenera Fonseke, pre svega zbog plate koja je 400.000 evra mesečno koja je i druga u klubu.

Sve je urađeno daleko od očiju javnosti, a francuski klub je prekid saradnje potvrdio objavom na društvenim mrežama:

"Nemanja Matić i Olimpik Lion prekidaju saradnju. Hvala ti na sjajnim trenucima, Nemanja! Srećno u budućnosti", poručili su iz Liona.

Matić je u redove francuskog velikana stigao kao veliko pojačanje, ali se njegova epizoda na stadionu "Groupama" završila ranije nego što se očekivalo.

