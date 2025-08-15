Olga preživela pakao: Danilovićeva objavila šokantan prizor iz Sinsinatija

Srpska teniserka Olga Danilović (24) je nakon ispadanja sa turnira u Sinsinatiju na svom "Instagram" profilu podelila fotografiju gde se borila sa visokom temperaturom na terenu.

Iako rezultat nije bio na njenoj strani, pažnju javnosti je privukla fotografija koju je nekoliko dana kasnije podelila sa terena i ostavila mnoge u šoku.

Na slici se jasno vidi koliko su uslovi bili nehumani, podloga je na suncu bukvalno počela da se topi - jer je temeratura ovih dana je dostizala je čak 35 stepeni, uz izuzetno visoku vlažnost vazduha, uslovi za igru postali su gotovo nepodnošljivi.

Nakon ispadanja, Olga se oglasila kratko putem Instagram storija i napiala "Pod je lava", aludirajući naravno na paklenu vrućinu.

Danilovićeva nije jedina koja se požalila na uslove, ali je svakako bila među retkima koji su to dokumentovali na ovako upečatljiv način.

Autor: S.M.