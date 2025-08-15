AKTUELNO

Fudbal

TRANSFER DUŠANA TADIĆA JE PROPAO, KREĆE LOV NA NEMANJU MATIĆA: Na pomolu nova transfer bomba

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Martin Rickett ||

Imali su nameru, u holandskom velikanu Ajaksu, da u tekućem letnjem prelaznom roku vrate Dušana Tadića u Amsterdam, ali je bivši kapiten Srbije odlučio da odbije "kopljanike", ali i Crvenu zvezdu - i na kraju potpiše za Al Vahdu.

Sa druge strane Nemanja Matić napušta Lion, a prvi u redu za dovođenje srpskog veziste je upravo Ajaks.

Rastanak sa Džordanom Hendersonom ostavio je upražnjeno mesto, a prvi kandidat čelnika Koplajnika je angažman Edsona Alvareza. Povratak Meksikanca je apsolutni prioritet, naveo je ugledni holandski medij, ali ukoliko Ajaks ne uspe da vrati nekadašnjeg člana, kao alternativa je označen Matić.

Crveno-beli iz Amsterdama od petka radi na angažmanu Alvareza, a zamisao je da defanzivni vezista dođe na pozajmicu iz Vest Hema. Ipak, tehnički direktor Aleks Kroes ima više opcija u planu, među kojima je i Nemanja Matić.

Autor: Iva Besarabić

#Dušan Tadić

#Nemanja Matić

#Srbija

#fudbal

#transfer

POVEZANE VESTI

Fudbal

VLAHOVIĆ NA POPUSTU: Juventus želi da se otarasi Srbina, na pomolu šokantan transfer

Fudbal

SENZACIONALAN TRANSFER: Dušan Tadić potpisao za Zvezdu!

Košarka

NA MALOM KALEMEGDANU SPREMILI TRANSFER BOMBU: Osvojio bronzu na Olimpijskim igrama i uveliko pregovara sa Crvenom zvezdom!

Fudbal

STRAŠAN UGOVOR ZA DUŠANA TADIĆA: Zvezda daje ozbiljnu platu i brutalne bonuse bivšem kapitenu Srbije

Fudbal

'HVALA NA VERI U OVAJ TIM' Fenerbahče se oprostio od Dušana Tadića! (FOTO)

Fudbal

DELIJE DOČEKUJU ARNAUTOVIĆA! Stotine navijača Zvezde se okupilo na aerodromu - čekaju najveće pojačanje u istoriji kluba