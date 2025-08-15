TRANSFER DUŠANA TADIĆA JE PROPAO, KREĆE LOV NA NEMANJU MATIĆA: Na pomolu nova transfer bomba

Imali su nameru, u holandskom velikanu Ajaksu, da u tekućem letnjem prelaznom roku vrate Dušana Tadića u Amsterdam, ali je bivši kapiten Srbije odlučio da odbije "kopljanike", ali i Crvenu zvezdu - i na kraju potpiše za Al Vahdu.

Sa druge strane Nemanja Matić napušta Lion, a prvi u redu za dovođenje srpskog veziste je upravo Ajaks.

Rastanak sa Džordanom Hendersonom ostavio je upražnjeno mesto, a prvi kandidat čelnika Koplajnika je angažman Edsona Alvareza. Povratak Meksikanca je apsolutni prioritet, naveo je ugledni holandski medij, ali ukoliko Ajaks ne uspe da vrati nekadašnjeg člana, kao alternativa je označen Matić.

Crveno-beli iz Amsterdama od petka radi na angažmanu Alvareza, a zamisao je da defanzivni vezista dođe na pozajmicu iz Vest Hema. Ipak, tehnički direktor Aleks Kroes ima više opcija u planu, među kojima je i Nemanja Matić.

